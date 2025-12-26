ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे शातिर, एक-एक चुरा लिए चांदी के 10 कड़े; एक दबोचकर जेल भेजा

जासं, आगरा। सराफा दुकान पर ग्राहक बनकर आए चोरों ने चांदी के 10 कड़े चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक आरोपित को सराफा व्यापारी ने आसपास के दुकानदारों की मदद से पकड़ लिया। तलाशी में आरोपित के पास से दो चांदी के कड़े बरामद हुए। आरोपित को कोतवाली पुलिस के सिपुर्द किया गया।

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। कोतवाली के सेब बाजार स्थित कमल ज्वैलर्स के यहां 25 दिसंबर की शाम छह बजे एक युवक चांदी का कड़ा खरीदने के लिए आया। कर्मचारी उसे कड़ा दिखा ही रहे थे तभी उसके चार साथी भी आ गए। एमएम गेट मोती कटरा निवासी प्रबंधक देवांश जैन ने बताया कि सभी ने कर्मचारियों को झांसा देकर चांदी के कड़े चोरी कर लिए।

एक व्यक्ति को कर्मचारियों ने कड़ा जेब में रखते हुए देख लिया। साथियों के साथ वह तेजी से दुकान से निकलकर भागा, जिस पर कर्मचारियों ने पीछा करते हुए शोर मचाया। आसपास के दुकानदारों की मदद से एक आरोपित को पकड़ लिया। तलाशी में आरोपित के पास से चांदी के दो कड़े बरामद हुए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।