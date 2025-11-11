ATP Finals: कार्डिक अरेस्ट के कारण दो फैंस की मौत, एटीवी फाइनल्स में छाया मातम

तूरीन, एपी : इटली टेनिस महासंघ (एफआइटीपी) और एटीपी ने मंगलवार को बताया कि तूरिन के इनाल्पी एरिना में एटीपी फाइनल्स के दूसरे दिन दो दर्शकों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इनमें एक की उम्र 70 और दूसरे की 78 वर्ष थी। ये घटनाएं सोमवार को अलग-अलग समय पर हुईं। एटीपी ने कहा कि हम तुरिन में एटीपी फाइनल्स के दौरान कल दो दर्शकों की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

दिन का पहला मैच जो इटली के लोरेंजो मुसेटी और टेलर फ्रिट्ज के बीच खेला जाना था वो देर से शुरू हुआ क्योंकि इस मैच से पहले फैंस की मेडिकल स्थिति के बारे में सूचना जारी कर दी गई थी। बयान में कहा गया है, "इटली टेनिस संघ और एटीपी एटीपी फाइनल्स के दौरान हुई दो प्रशंसकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। घटनास्थल पर तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी मुहैया कराई गई। त्वरित कार्रवाई और अस्पताल ले जाने के बाद भी दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी।"

सिनर को मिली जीत जहां तक मैचों की बात है तो दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट में घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए फेलिक्स आगर अलियासिमे को सीधे सेटों में 7-5, 6-1 से हराकर खिताब बचाने के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। सिनर को साल के आखिर तक अपनी नंबर एक रैंकिंग बरकरार रखने के लिए दुनिया के चोटी के आठ खिलाड़ियों के बीच चल रहे सत्र के इस अंतिम टूर्नामेंट में जीत दर्ज करनी होगी और इसके साथ ही उम्मीद करनी होगी कि कार्लोस अलकराज फाइनल में न पहुंचे।

अगर अलकराज फाइनल में पहुंचते हैं तो वह नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सिनर ने पिछले साल तूरिन में एक भी सेट गंवाए बिना खिताब जीता था और 2023 के फाइनल में नोवाक जोकोविच से हारने के बाद से वह इस प्रतियोगिता में नहीं हारे हैं।