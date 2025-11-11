Language
    ATP Finals: कार्डिक अरेस्ट के कारण दो फैंस की मौत, एटीवी फाइनल्स में छाया मातम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    एटीपी फाइनल का दूसरा दिन खिलाड़ियों और आयोजको दोनों के लिए मातम भरा रहा क्योंकि दो फैंस ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच मैच भी देरी से शुरू हुआ। हालांकि, व्यवधान के बाद मैच आयोजित किए गए। 

    एटीपी फाइनल्स के दौरान दो की मौत

    तूरीन, एपी : इटली टेनिस महासंघ (एफआइटीपी) और एटीपी ने मंगलवार को बताया कि तूरिन के इनाल्पी एरिना में एटीपी फाइनल्स के दूसरे दिन दो दर्शकों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इनमें एक की उम्र 70 और दूसरे की 78 वर्ष थी। ये घटनाएं सोमवार को अलग-अलग समय पर हुईं। एटीपी ने कहा कि हम तुरिन में एटीपी फाइनल्स के दौरान कल दो दर्शकों की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

    दिन का पहला मैच जो इटली के लोरेंजो मुसेटी और टेलर फ्रिट्ज के बीच खेला जाना था वो देर से शुरू हुआ क्योंकि इस मैच से पहले फैंस की मेडिकल स्थिति के बारे में सूचना जारी कर दी गई थी। बयान में कहा गया है, "इटली टेनिस संघ और एटीपी एटीपी फाइनल्स के दौरान हुई दो प्रशंसकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। घटनास्थल पर तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी मुहैया कराई गई। त्वरित कार्रवाई और अस्पताल ले जाने के बाद भी दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी।"

    सिनर को मिली जीत

    जहां तक मैचों की बात है तो दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट में घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए फेलिक्स आगर अलियासिमे को सीधे सेटों में 7-5, 6-1 से हराकर खिताब बचाने के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। सिनर को साल के आखिर तक अपनी नंबर एक रैंकिंग बरकरार रखने के लिए दुनिया के चोटी के आठ खिलाड़ियों के बीच चल रहे सत्र के इस अंतिम टूर्नामेंट में जीत दर्ज करनी होगी और इसके साथ ही उम्मीद करनी होगी कि कार्लोस अलकराज फाइनल में न पहुंचे।

    अगर अलकराज फाइनल में पहुंचते हैं तो वह नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सिनर ने पिछले साल तूरिन में एक भी सेट गंवाए बिना खिताब जीता था और 2023 के फाइनल में नोवाक जोकोविच से हारने के बाद से वह इस प्रतियोगिता में नहीं हारे हैं।

    मेरे लिए विशेष टूर्नामेंट

    उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए एक विशेष टूर्नामेंट और स्थान है। सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव एक-एक जीत के साथ ब्योर्न बोर्ग ग्रुप में शीर्ष पर हैं। ज्वेरेव ने रविवार को बेन शेल्टन को हराया था। प्रत्येक ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाले दो खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। इससे पहले अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने लोरेंजो मुसेती को 6-3, 6-4 से हराया। मुसेती को वर्ष के अंतिम टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविक की जगह शामिल किया गया है। नोवाक ने ग्रीस में अपना 101वां खिताब जीतने के बाद एटीपी फाइनल्स से नाम वापस ले लिया था।"