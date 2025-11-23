Davis Cup: स्पेन और इटली के बीच खिताबी जंग, जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराया

बोलोग्ना, एएनआई। स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराकर डेविस कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां उसका मुकाबला मेजबान और मौजूदा चैंपियन इटली से होगा। छह बार की डेविस कप चैंपियन स्पेन की टीम ने तीन बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर बोलोग्ना में रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।

डबल्स में मार्सेल ग्रानोयेर्स और पेद्रो मार्टिनेज ने केविन क्रावियेट्ज और टीम पुट्ज को 6-2, 3-6, 6-3 से हराकर स्पेन के लिए फाइनल का टिकट पक्का किया। कप्तान डेविड फेरर के नेतृत्व में खेल रही स्पेन की टीम ने शानदार शुरुआत की।

पाब्लो ने दिलाई बढ़त सिंगल्स मुकाबले में पाब्लो करेनो बुस्ता ने जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 6-4, 7-6(6) से हराकर स्पेन को बढ़त दिलाई। जर्मनी ने जबरदस्त वापसी करते हुए विश्व नंबर तीन अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जाउमे मुनार को 7-6(2), 7-6(5) से हराकर मुकाबला बराबर कर दिया।

इटली के पास सुनहरा मौक इस मैच में दोनों सेटों के परिणाम टाईब्रेक में निकले। निर्णायक डबल्स मैच में ग्रानोयेर्स और मार्टिनेज ने शानदार प्रदर्शन किया और स्पेन को फाइनल में पहुंचा दिया। इटली के पास लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का शानदार मौका है।