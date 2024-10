Rafael Nadal Retirement: 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने किया संन्यास का एलान, बताया कब खेलेंगे आखिरी मैच

इस फैसले से पहले नडाल ने लावर कप से बाहर होने की घोषणा की थी, जो कि उनका अंतिम कार्यक्रम होने की उम्मीद थी, और उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि 2024 संभवतः उनका आखिरी साल होगा।

नोवाक जोकोविच- 24

राफेल नडाल- 22

रोजर फेडरर- 20

पीट सेम्प्रा,-14

रॉय एमर्सन-12

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024