स्‍पेन के महान टेनिस प्‍लेयर राफेल नडाल ने अपने फर्जी वीडियो को लेकर लोगों को सतर्क किया है। नडाल ने एआई के जोखिम के बारे में भी बताया। नडाल ने बताया कि एआई से जो वीडियो बनाए गए उसमें उनकी छवि और आवाज की नकल की गई। इस वीडियो में लोगों को निवेश व वित्‍तीय सलाह दी गई जो कि पूरी तरह भ्रामक और अप्रासंगिक है।

एपी, मैड्रिड। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल उनके वित्तीय सलाह वाले फर्जी वीडियो को लेकर चेताया है। साथ ही इस स्पेनिश स्टार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जोखिम के बारे में भी बताया है। नडाल ने लिंक्डइन पर लिखा, 'यह मेरे इंटरनेट मीडिया के लिए असामान्य है, लेकिन आवश्यक है। हाल के दिनों में, मैंने और मेरी टीम ने कुछ प्लेटफॉर्मों पर फर्जी वीडियो का पता लगाया है। ये वीडियो एआई से बनाए गए हैं, जिनमें मेरी छवि और मेरी आवाज की नकल की गई है।'

उन्‍होंने आगे लिखा, 'इसमें लोगों को निवेश व वित्तीय सलाह दी जा रही है। यह पूरी तरह भ्रामक और अप्रासंगिक है। हमें यह सीखना होगा कि क्या असली है और क्या हेराफेरी करके बनाया गया है। नवाचार हमेशा सकारात्मक होता है जब यह लोगों की सेवा करता है, लेकिन हमें इसके जोखिमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।'