Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AI से परेशान हुए महान टेनिस प्‍लेयर राफेल नडाल, अपने फर्जी वीडियो को लेकर लोगों को किया सतर्क

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:47 PM (IST)

    स्‍पेन के महान टेनिस प्‍लेयर राफेल नडाल ने अपने फर्जी वीडियो को लेकर लोगों को सतर्क किया है। नडाल ने एआई के जोखिम के बारे में भी बताया। नडाल ने बताया कि एआई से जो वीडियो बनाए गए उसमें उनकी छवि और आवाज की नकल की गई। इस वीडियो में लोगों को निवेश व वित्‍तीय सलाह दी गई जो कि पूरी तरह भ्रामक और अप्रासंगिक है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राफेल नडाल ने एआई से बनाए गए वीडियो के बारे में चेताया (Pic Credit- Rafael Nadal Instagram)

    एपी, मैड्रिड। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल उनके वित्तीय सलाह वाले फर्जी वीडियो को लेकर चेताया है। साथ ही इस स्पेनिश स्टार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जोखिम के बारे में भी बताया है।

    नडाल ने लिंक्डइन पर लिखा, 'यह मेरे इंटरनेट मीडिया के लिए असामान्य है, लेकिन आवश्यक है। हाल के दिनों में, मैंने और मेरी टीम ने कुछ प्लेटफॉर्मों पर फर्जी वीडियो का पता लगाया है। ये वीडियो एआई से बनाए गए हैं, जिनमें मेरी छवि और मेरी आवाज की नकल की गई है।'

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्‍होंने आगे लिखा, 'इसमें लोगों को निवेश व वित्तीय सलाह दी जा रही है। यह पूरी तरह भ्रामक और अप्रासंगिक है। हमें यह सीखना होगा कि क्या असली है और क्या हेराफेरी करके बनाया गया है। नवाचार हमेशा सकारात्मक होता है जब यह लोगों की सेवा करता है, लेकिन हमें इसके जोखिमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।'

    नडाल ने कहा, 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा उपकरण है जिसमें विशाल संभावनाएं हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा, खेल और संचार में असाधारण प्रगति ला सकता है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जिससे झूठा सामग्री उत्पन्न होती है जो भ्रम पैदा कर सकती है और कई लोगों को धोखा दे सकती है।'

    यह भी पढ़ें- Rafael Nadal Net Worth: राफेल नडाल की नेटवर्थ जानकर रह जाएंगे दंग, कोहली-सचिन हर कोई है पीछे

    यह भी पढ़ें- French Open 2025: रोलां गैरों में 14 बार के चैंपियन Rafael Nadal को दी भावुक विदाई, फेडरर ने लगाया गले - Video