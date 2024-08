Andy Murray Retirement: 'टेनिस मुझे कभी पसंद नहीं आया', एंडी मरे ने लिया ऐसा संन्यास, जिसे देख दुनिया रह गई दंग

37 साल के एंडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के साथ शानदार विदाई दी। उनके ट्वीट को देख फैंस हैरान रह गए। उन्होंने लिखा कि उन्हें वैसे भी टेनिस पसंद नहीं था। हालांकि, ये एंडी ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन हर कोई इससे हैरान रह गया है।

बता दें कि एंडी मरे ने साल 2016 में रियो ओलंपिक में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को हराया था।

इसके साथ ही मरे 2 ओलंपिक एकल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने साल 2013 और 2016 में दो विंबलडन खिताब भी जीते थे। लेकिन अब इस दिग्गज खिलाड़ी ने टेनिस को अलविदा कह दिया हैं।

Never even liked tennis anyway.— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024