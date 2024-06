Paris Olympics: भारतीय टेनिस स्टार Sumit Nagal पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई, खिलाड़ी ने खुद की पुष्टि

यह भी पढ़ें- रोहन बोपन्‍ना के पेरिस ओलंपिक में खेलने पर लग गई मुहर, डबल्‍स स्‍पर्धा में इस खिलाड़ी के साथ बनाएंगे जोड़ी

गौरतलब हो कि सुमित नागल तीन साल बाद ग्रैंड स्लैम सिंगल मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने थे, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए क्वालीफाइंग के अंतिम दौर में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को सीधे सेटों में हराया।

Extremely glad to share that I have officially qualified for the 2024 Paris Olympics. This is a monumental moment for me as the Olympics holds a special place in my heart!

One of my career highlights so far was participating in the 2020 Tokyo Olympics (1/n) pic.twitter.com/XZMquSss0x— Sumit Nagal (@nagalsumit) June 22, 2024