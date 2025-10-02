Language
    China Open: लिस को हराकर गफ सेमीफाइनल में, हमवतन अमांडा अनीसीमोवा से होगा सामना

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    गत चैंपियन कोको गफ ने तीसरे साल लगातार चीन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुरुवार को उन्होंने जर्मनी की खिलाड़ी ईवा लिस को 6-3 6-4 से हराया। गफ अब अपने करियर का 11वां खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। अब गफ का सामना अपनी हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा अनीसीमोवा से होगा जो विंबलडन और यूएस ओपन की उपविजेता रह चुकी हैं।

    Coco Gauff ने चीन ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फाइल फोटो

     बीजिंग, एपी। गत चैंपियन कोको गफ ने तीसरे साल लगातार चीन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुरुवार को उन्होंने जर्मनी की खिलाड़ी ईवा लिस को 6-3, 6-4 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी गफ को अपनी सर्विस पर काफी दिक्कतें हुईं और उन्होंने सात ब्रेक पाइंट मौके दिए।

    हालांकि, लिस सिर्फ तीन मौकों का फायदा उठा पाईं और अपनी ही सर्विस पांच बार गंवाई। फ्रेंच ओपन चैंपियन गफ ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। गफ ने कहा कि वह मुश्किल प्रतिद्वंद्वी हैं, दौड़ते हुए भी कुछ अविश्वसनीय शाट्स मारे। मैं बस आक्रामक बने रहने की कोशिश कर रही थी। आत्मविश्वास बनाए रखना और बहुत ज्यादा डिफेंसिव न होना मेरे लिए जरूरी था।

    11वां खिताब जीतने के करीब

    गफ अब अपने करियर का 11वां खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। अब गफ का सामना अपनी हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा अनीसीमोवा से होगा, जो विंबलडन और यूएस ओपन की उपविजेता रह चुकी हैं। अनीसीमोवा ने कड़े मुकाबले में छठी वरीयता प्राप्त जैस्मिन पाओलिनी को 6-7 (4), 6-3, 6-4 से मात दी। यह मैच करीब तीन घंटे चला।

    अनीसीमोवा ने दर्ज की जीत

    पाओलिनी ने शुरुआती सेट में 3-0 की बढ़त बनाई और टाईब्रेकर पर कब्जा किया। लेकिन अनीसीमोवा ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे सेट में 4-1 की बढ़त हासिल की और सर्विस बचाकर सेट जीत लिया। निर्णायक सेट में अनीसीमोवा 4-3 पर अपनी सर्विस में 40-15 से पिछड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने सर्विस होल्ड कर बड़ा बचाव किया।

    इसके बाद उन्होंने मैच अपने नाम कर लिया। पाओलिनी हाल ही में इटली को बिली जीन किंग कप बरकरार रखने में मदद कर चुकी हैं। यह दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ दूसरी भिड़ंत थी। चार साल पहले अनीसीमोवा ने पाओलिनी को इटली के पालेर्मो में क्ले कोर्ट पर सीधे सेटों में हराया था।

