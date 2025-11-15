Zoho के मैसेजिंग ऐप Arattai में आने वाला है जबरदस्त सिक्योरिटी अपग्रेड, होगा बड़ा बदलाव

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Zoho के CEO श्रीधर वेम्बू ने घोषणा की है कि कंपनी का होमग्रोन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Arattai अब सिस्टम-वाइड अनिवार्य एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) के आखिरी रोलआउट चरण में पहुंच चुका है। ये अपडेट-ऐप के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल बदलावों में से एक- मौजूदा वक्त में आखिरी इंटरनल टेस्टिंग से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में डिप्लॉय होने की उम्मीद है।

X पर शेयर किए गए एक डिटेल्ड अपडेट में वेम्बू ने बताया कि टीम ने 'ऑप्शन 2' चुना है, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सभी कन्वर्सेशन्स पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। रोलआउट की शुरुआत वन-ऑन-वन चैट्स से होगी और बाद में ग्रुप चैट्स पर भी लागू किया जाएगा। बदलाव की गंभीरता बताते हुए वेम्बू ने कहा, 'हमें इसके लिए कुछ री-डिजाइन करना पड़ा और हम एक्टेंसिव टेस्टिंग चाहते थे क्योंकि यह एक बड़ा बदलाव है।'

उनके मुताबिक, डेटा को एन्क्रिप्ट करने का मूल तरीका ठीक से काम कर रहा था, लेकिन माइग्रेशन वर्कफ्लो और फाइल ट्रान्सफ़र प्रक्रिया में चुनौतियां तब सामने आईं जब एन्क्रिप्शन अनिवार्य किया गया। ये समस्याएं लगभग 6,000 Zoho कर्मचारियों द्वारा की गई टेस्टिंग के दौरान सामने आईं। एक फॉलो-अप पोस्ट में वेम्बू ने बताया, 'जो मुद्दे सामने आए वे अनिवार्य स्विच-ओवर प्रोसेस में थे और बड़ी फाइलों के ट्रान्सफर में दिक्कतें थीं। अब स्विच-ओवर प्रक्रिया को सुधारा गया है।'

इन समस्याओं को हल करने वाला एक नया बिल्ड अब इंटरनल रूप से टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये फेज स्मूदली रन करता है, तो अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन सभी पर फोर्स्ड अपग्रेड के साथ। वेम्बू ने कहा, 'ये सभी के लिए फोर्स्ड अपग्रेड होगा क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है।'

जो यूजर्स आज ऐप को अपडेट करेंगे, वे इंटरफेस को पहले से फास्ट और स्मूद महसूस कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य एन्क्रिप्शन फीचर तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक Zoho इसे बैकएंड से इनेबल नहीं करेगा। वेम्बू ने कहा, 'हालांकि इसमें पहले से अनिवार्य E2E एन्क्रिप्शन का कोड मौजूद है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसे इनेबल नहीं करते, और हम ये एक और टेस्टिंग राउंड के बाद करेंगे।'