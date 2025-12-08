Language
    YouTube Trends 2025: कौन-से गाने पर बने सबसे ज्यादा शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब लोगों ने क्या-क्या देखा?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    YouTube Trends 2025: यूट्यूब में इस साल शॉर्ट वीडियो खूब पॉपुलर रहे। लोगों ने कई गानों पर लाखों वीडियो बनाए। 2025 के यूट्यूब ट्रेंड्स की बात करें तो य ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। YouTube India ने 2025 के एंड-ऑफ-ईयर लिस्ट, हाइलाइटिंग वीडियो, सॉन्ग, क्रिएटर्स और ट्रेंड्स की लिस्ट शेयर की है। इसके साथ ही कंपनी 2025 के इंडियन यूजर्स की व्यूइंग हैबिट के बारे में डिटेल शेयर की है। इस लिस्ट में मिक्स ऑफ सिनेमा, सपोर्ट्स, इंटरनेट कल्चर और क्रिएटर्स-लेड कंटेंट के बारे में जानकारी शेयर की है। YouTube का कहना है कि भारत में 76% GenZ यूजर्स ग्लोबल इवेंट्स और ट्रेंड्स के लिए उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

    YouTube India 2025 end-of-year list: शॉर्ट्स के ट्रेंडिंग गाने

    2025 में YouTube Shorts में इंडियन और इंटरनेशनल ट्रैक्स खूब पॉपुलर हुए। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर ATLXS – “Passo Bem Solto (Slowed) रहा, जिसने डांस और रील कंटेंट में काफी ट्रैक्शन अपनी ओर खीचा।

    इसके बाद Sanju Rathod और G-Spark के Shaky का नंबर रहा, जिसे फुल-लेंथ म्यूजिक ट्रेंड में अपना स्थान बनाया। इसके साथ ही तनिष्क बाग्ची, फहीम अब्दुल्ला, अर्शलान निजामी और इरशाद कामिल का Saiyaara सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले साउंड में शामिल रहा।

    Top Songs on Shorts_IN

    शॉर्ट वीडियो में इस्तेमाल होने वाले टॉप गानों में Year Down और YUNG DSA का Yeda Yung, D Hell का Mafia और Audiocrackerr और Khushi TDT का Victory Anthem भी खूब पॉपुलर रहा। इसके साथ ही ग्लोबल रिमिक्स कल्चर ने भी अपनी जगह बनाई। Knockwell और Lata Mangeshkar के Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix) भी खूब छाया रहा।

    शॉर्ट्स वीडियो में टॉप म्यूजिक ट्रेंड्स

    ATLXS - PASSO BEM SOLTO (Slowed)
    Sanju Rathod, G-Spark - Shaky
    Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami, Irshad Kamil - Saiyaara
    Year Down, YUNG DSA - YEDA YUNG
    D Hell - Mafia
    Audiocrackerr, Khushi TDT - Victory Anthem
    Knockwell, Lata Mangeshkar - Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix)
    Neha Bhasin - Jutti Meri (Live)
    Kajal Hathrasi, Anil Rawat - Payal Ki Khanak
    Sonu Nigam ft Raju Kalakar, Anjali Arora, Rajan, Rishabh and Deepak - Dil Pe Chalai Churiya (Trending Version)

    2025 YouTube के टॉप गाने

    Irshad Kamil, Arslan Nizami, Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah - Saiyaara
    Kalyan Keys, Singer Prabha, Ramu Rathod - RANU BOMBAI KI RANU
    G-Spark, Sanju Rathod - Shaky
    Parampara Thakur - Raanjhan
    Sheenam Katholic, Mr Boota, Masoom Sharma, Aarohi Raghav, Kay D - Teri Ramjhol Bole Gi

    2025 YouTube के टॉप क्रिएटर्स

    MrBeast
    Sejal Gaba
    김프로KIMPRO
    Keshav Shashi Vlogs
    Tera Trigun
    Sirf Shreyansh
    Zidaan Shahid Aly
    KL BRO Biju Rithvik
    Tech Master Shorts
    Raj Shamani

    2025 YouTube ट्रेंडिंग टॉपिक (not ranked)

    Squid Game
    Saiyaara
    Coolie
    Kumbh Mela
    IPL 2025
    Sanam Teri Kasam
    Tungtungtungsahur
    Labubu
    Asia Cup
    Kpopdemonhunters

    पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।

