Google Search 2025: A to Z भारतीयों ने इंटरनेट पर क्या किया सर्च, गूगल ने बताया क्या हुआ ट्रेंड

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने 2025 की सर्च रिपोर्ट जारी कर दी है। इस दौरान भारतीय यूजर्स ने आईपीएल से लेकर महिला क्रिकेट तक के बारे में गूगल पर खूब सर्च किया है। इसके साथ ही यूजर्स के बीच एआई को लेकर भी उत्सुकता देखने को मिली है। सर्च के मामले में Google Gemini दूसरे मामले में रहा है। यहाम हम आपको गूगल पर भारतीयों ने A से लेकर Z तक क्या सर्च किया इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

A से Z भारतीयों ने 2025 में क्या किया सर्च A - Aneet Padda & Ahaan Panday: सैयारा मूवी के लीड एक्टर अनीत पड्डा और अहान पांडे गूगल पर खूब सर्च किए गए हैं। इसके साथ ही मूवी सर्च में भी Saiyaara टॉप ट्रेंड में शामिल रही।

B - Bryan Johnson on Nikhil Kamath Podcast: पॉडकास्ट सर्च के मामले में यह पहले ट्रेंड पर रहा। यह पॉडकास्ट खराब एयर क्वालिटी को लेकर था। इसके साथ ही गूगल पर ‘Air Quality near me’ टर्म भी Near Me क्वेरी पर टॉप ट्रेंड पर रहा।

C - Ceasefire: मीनिंग क्वेरी के मामले में "What is ceasefire" टॉप पर रहा। इसके साथ ही लोगों ने न्यूज टॉप को समझने के लिए mock drills और stampedes से लेकर वायरल टर्म Pookie, 5201314, और Nonce भी सर्च किया है।

D - Dharmendra: बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर रहे धर्मेंद्र गूगल के ओवरऑल सर्च के टॉप 10 में रहे। इसके साथ ही न्यूज इवेंट में धर्मेंद्र सर्च के मामले में दूसरे नंबर पर थे। E - Earthquake near me: यूटिलिटी क्वेरी और नीयर मीम टर्म में Earthquake near me लोगों ने खूब सर्च किया है। नीयर मी टर्म में लोगों ने Dandiya Night, Durga Puja, Pickleball, और movies near us खूब सर्च किया है।

F - Final Destination & Floodlighting: यह सर्च नॉस्टैलजिक थ्रिल और मॉर्डन रोमांस में मिक्स रहा है। डेटिंग सर्च में Floodlighting टॉप रहा है। वहीं हॉरर फैन्स के बीच Final Destination ट्रेंड में रहा। यह भारत में इस साल सबसे ज्यादा सर्च हुई इंटरनेशनल फिल्म भी रही।

G - Google Gemini: एआई इस साल खूब ट्रेंड में रहा। Google Gemini भारत में ओवरऑल सर्च टर्म में दूसरे पायदान पर रहा। इसके साथ ही लोगों ने DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Google AI Studio, और Flow को लेकर गूगल पर खूब सर्च किया है।

H - Haldi Trend: सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो ट्रेंड के बारे में गूगल में खूब सर्च हुआ है। I - Indian Premier League: इंडियन यूजर्स के बीच गूगल के ओवरऑल सर्च में IPL 2025 पहले पायदान पर रहा है। इसके साथ ही यह टॉप स्पोर्ट्स इवेंट में भी यह पहले नंबर पर रहा है। इसके साथ ही Asia Cup और Champions Trophy भी सर्च में टॉप 5 ट्रेंड पर रहे हैं।

J - Jemimah Rodrigues: विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली Jemimah Rodrigues टॉप विमेन पर्सनैलिटी में पहले पायदान पर रही हैं। उनके साथ Smriti Mandhana और Shafali Verma के बारे में भी लोगों ने खूब सर्च किया है।

K - Kantara: टॉप मूवी सर्च में Kantara नंबर दूसरे पायदान पर रही। टॉप सर्च साउथ मूवी की बात करें तो लोगों ने तमिल मूवी कूली, मलयालम मूवी मारको और तेलुगू मूवी गेम चेंजर के बारे में भी खूब सर्च किया है।

L - Labubu: वायरल डॉल लाबूबू भी इस साल ट्रेंड में बनी रही जिसके बारे में लोगों ने गूगल पर What is a Labubu? सर्च किया है। यह टर्म टॉप कलेक्टेबल कैटगरी में पहले पायदान पर रहा। M - Maha Kumbh: टॉप न्यूज इवेंट के बीच महा कुंभ पहले पायदान पर रहा है। यह टर्म ट्रैवल कैटगरी में भी पहले पायदान पर रहा। N - Nano Banana Trends: गूगल का एआई इमेज जनरेटिव टूल Nano Banana के बारे में लोगों ने खूब सर्च किया। यूजर्स ने 3D model trend, Gemini saree trend prompt, और new photo trend के बारे में सर्च किया है।

O - Operation Sindoor: गूगल के टॉप न्यूज सर्च कैटगरी में Operation Sindoor टर्म खूब सर्च होने वाला था। इस दौरान लोगों इसे लेकर लाइव अपडेट और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी खूब सर्च किए हैं। P & Q - Phu Quoc: गूगल में डेट के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले डेस्टिनेशन में Phu Quoc पहले पायदान पर रहा है। इसके साथ ही P से दूसरे टॉप डेस्टिनेशन की बात करें तो इनमें Philippines, Phuket, और Pondicherry टॉप पर रहे।

R - Ranveer Allahabadia: सेलेब्रिटी और क्रिएटर्स के बारे में लोग खूब सर्च करते हैं। ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी की बात करें तो रनवीर अल्हाबादिया टॉप पर रहे। एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें Saif Ali Khan पहले नंबर पर थे।

S - Squid Game & Sunita Williams: भारत में वेब सीरीज पंचायत और Ba***ds of Bollywood ने भले ही खूब सुर्खियां बटोरी हों लेकिन टॉप स्टॉप पर Squid Game रहा। इसके साथ S से गूगल में भारतीयों ने Sunita Williams के बारे में भी खूब सर्च किया है।

T & U - Thekua, Ukadiche Modak: रेसिपी की बात करें तो भारत में इडली टॉप पर रही। इसके साथ ही लोगों ने गूगल पर Thekua और Ukadiche Modak के बारे में खूब सर्च किया है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल फूड सर्च की बात करें तो यूजर्स ने Ugadi Pachadi और Thiruvathirai Kali को लेकर भी सर्च किया है।

V - Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल में दमदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले वैभव सुर्यवंशी ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी 2025 में टॉप पर रहे। उनके साथ गूगल में लोगों ने Priyansh Arya और Abhishek Sharma के बारे में भी खूब सर्च किया है। W - Women's World Cup & Waqf Bill: गूगल में इस साल Women's World Cup और India Women vs South Africa Women मैच खूब ट्रेंड पर रहा। इसके साथ ही What is कैटगरी में लोगों ने जिस टॉप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया वह What is Waqf Bill था।