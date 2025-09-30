Language
    YouTube-ट्रंप विवाद खत्म: 204 करोड़ रुपये में हुआ बड़ा समझौता, जानें क्या है पूरा मामला

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकदमे को खत्म करने के लिए 24.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। यह मामला 2021 में कैपिटल हिल दंगे के बाद ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड करने से जुड़ा है। ट्रंप ने पहले X और मेटा पर भी मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद उन कंपनियों ने भी समझौते किए थे।

    YouTube-ट्रंप विवाद खत्म: 204 करोड़ रुपये में हुआ बड़ा समझौता

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंबे वक्त से चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए 24.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 204 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई है। दरअसल यह मामला 2021 में अमेरिकी कैपिटल हिल दंगे के बाद ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से जुड़ा हुआ है। वहीं, सोमवार को अदालत में फाइलिंग डाक्यूमेंट्स से इस समझौते की जानकारी सामने आई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    तीन दिग्गज कंपनियों पर दर्ज कराया था मुकदमा

    जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ट्रंप ने जुलाई 2021 में X, फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा और गूगल पर मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रंप ने यह आरोप लगाया था कि इन कंपनियों ने उनके विचारों को दबाने के लिए उनकी आवाज को जानबूझकर चुप कराया था।

    वहीं, इस साल की शुरुआत में मेटा और X ने भी समझौते पर सहमति जताते हुए उनके अकॉउंटस से बैन हटा लिया। जनवरी 2025 में मेटा ने लगभग 25 मिलियन डॉलर और फरवरी 2025 में X ने 10 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। इसी कड़ी में अब YouTube ने भी समझौता कर लिया है।

    कहां जाएंगे ये पैसे?

    दरअसल समझौते के तहत यूट्यूब की ओर से ट्रंप की तरफ से 22 मिलियन डॉलर ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल नाम की एक नॉन-प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन को दिए जाएंगे। ये संस्था व्हाइट हाउस में 200 मिलियन डॉलर की लागत से बनाए जा रहे 90,000 वर्ग फुट के ग्रैंड बॉलरूम के निर्माण में सहयोग कर रही है।

    ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से काफी पहले ही कम्पलीट हो जाएगा। वहीं, बचे हुए पैसे अन्य लिटिगेंट्स को दिए जाएंगे, जिनमें अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन यानी ACU और अमेरिकी लेखिका नाओमी वुल्फ भी शामिल हैं।

