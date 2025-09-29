7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी

Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:43 PM (IST)

    रियलमी जल्द ही अपना नया 5G फोन रियलमी 15x 5G लॉन्च करने जा रहा है। इस फोन में 60W फास्ट चार्जिंग और 7000mAh की बैटरी होगी। इसमें सोनी सेंसर वाला 50MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा भी होगा। फोन में मीडियाटेक प्रोसेसर 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। डिवाइस 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा और इसकी कीमत ₹15999 से शुरू होगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रियलमी जल्द ही अपना एक और नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। इस बार कंपनी रियलमी 15 सीरीज के तहत नया डिवाइस पेश करने जा रही है जो पिछले साल लॉन्च हुए रियलमी 14x का अपग्रेड होने वाला है। जी हां, कंपनी रियलमी 15x 5G को लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च से पहले ही कंपनी ने डिवाइस के कुछ फीचर्स को भी कन्फर्म कर दिया है। Realme 15x 5G, 1 अक्टूबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। चलिए जानें डिवाइस में क्या कुछ होगा खास...

    Realme 15x 5G के खास फीचर्स

    रियलमी ने फोन के कुछ फीचर्स का खुलासा पहले ही कर दिया है। कंपनी का कहना है कि डिवाइस में 60W फास्ट चार्जिंग और 7000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही फोन में सोनी सेंसर वाला 50MP का रियर कैमरा, 50MP का फ्रंट कैमरा और धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग मिलने वाली है। इसके साथ ही डिवाइस में 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 144Hz LCD डिस्प्ले मिलेगी।

    मीडियाटेक प्रोसेसर

    फोन में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी (MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन) भी मिलने वाली है ताकि यह 2 मीटर से गिरने पर भी सेफ रहे। फोन में ऑक्टा-कोर 6nm प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो पिछले मॉडल की तरह ही मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर हो सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 8GB तक रैम, 10GB वर्चुअल रैम और 256GB तक स्टोरेज देखने को मिल सकती है।

    कीमत का भी हुआ खुलासा

    रियलमी एक्सपीरियंस स्टोर कोच्चि ने डिवाइस की कीमत का खुलासा कर दिया है। फोन के 6GB प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹15,999, 8GB प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की ₹16,999 और 8GB प्लस 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹18,999 होने वाली है। बता दें कि इन कीमतों में 10% इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी शामिल है। डिवाइस 1 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से Realme India के ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

