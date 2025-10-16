YouTube Down: घंटों की दिक्कत के बाद फिर चला यूट्यूब, दुनियाभर के यूजर्स ने ली राहत की सांस
गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब गुरुवार सुबह अचानक ठप हो गया, जिससे दुनियाभर के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, सुबह 5:23 बजे तक 3.4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स मिलीं। यह समस्या भारत, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में हुई। यूट्यूब की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब पहले की तरह काम कर रहा है। यूट्यूब डाउन होते ही एक्स पर #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब गुरुवार सुबह अचानक ठप हो गया, जिससे दुनियाभर के लाखों यूजर्स अफेक्टेड हुए हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के मुताबिक भारतीय समयानुसार सुबह करीब 5:23 बजे तक 3.4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जो हाल के महीनों में यूट्यूब की सबसे बड़ी तकनीकी गड़बड़ियों में से एक बताई जा रही है।
यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में एक साथ देखने को मिली है। फिलहाल, यूट्यूब की ओर से इस आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, अभी चेक करने पर यूट्यूब पहले की तरह ही अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि जैसे ही यूट्यूब डाउन हुआ X पर #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा।
इन यूजर्स को आ रही समस्या
Downdetector के आंकड़ों के मुताबिक, 56 प्रतिशत यूजर्स को वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है जबकि 32 प्रतिशत को मोबाइल ऐप पर परेशानी हो रही है। वहीं 12 प्रतिशत यूजर्स वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। काफी यूजर्स ने बताया है कि उनके यूट्यूब पर वीडियो लोड नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें सर्च रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं और कमेंट सेक्शन भी खाली दिखाई दे रहा था।
कुछ यूजर्स के अकाउंट अपने-आप लॉग आउट हो गए, जबकि कुछ को होमपेज पर एरर मैसेज दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी समस्या सॉल्व हो गई है और अब यूट्यूब पहले की तरह बिंदास चल रहा है।
#YouTubeDown सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड
जैसे ही यूट्यूब डाउन हुआ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #YouTubeDown ट्रेंड होने लगा। यूजर्स ने एरर के स्क्रीनशॉट शेयर किए और अपनी नाराजगी जाहिर की। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया कि वो वीडियो अपलोड या शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं।
