YouTube ने इस पॉपुलर भारतीय चैनल को किया बैन, पोस्ट होते थे भ्रामक AI-जनरेटेड मूवी ट्रेलर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर गुमराह करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वीडियो पोस्ट करने के लिए दो चैनलों को बैन कर दिया है। इनमें से एक चैनल, स्क्रीन कल्चर, भारत का था, जबकि दूसरा, KH स्टूडियो, जॉर्जिया का था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों चैनलों ने व्यूज पाने के लिए नकली मूवी ट्रेलर पोस्ट किए थे और स्ट्रीमिंग जायंट ने पहले ही गुमराह करने वाले और भ्रामक कंटेंट, साथ ही सिंथेटिक कंटेंट डिस्क्लोजर से जुड़ी अपनी पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए उनके विज्ञापन सस्पेंड कर दिए थे। इस बार, कहा जा रहा है कि चैनलों को परमानेंटली बैन कर दिया गया है।

YouTube ने AI डीपफेक पोस्ट करने के लिए चैनल बैन किए सबसे पहले Deadline ने इसकी जानकारी दी थी कि दोनों चैनलों को बैन कर दिया गया है। अब YouTube पर सर्च करने पर ये चैनल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, चैनल का URL अब एक खाली पेज पर रीडायरेक्ट होता है जिस पर लिखा है, 'ये पेज उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सॉरी। (This page isn't available. Sorry about that.)'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन चैनलों के कुल मिलाकर दो मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और एक बिलियन से ज्यादा व्यूज़ थे। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों चैनलों ने व्यूज पाने के लिए नकली मूवी ट्रेलर बनाने के लिए AI-जेनरेटेड इमेज के साथ ऑफिशियल फुटेज पोस्ट किए थे। डेडलाइन ने बताया कि YouTube ने इस साल की शुरुआत में इन चैनलों पर विज्ञापन सस्पेंड कर दिए थे, जब उसकी जांच में पॉलिसी के उल्लंघन का पता चला था।

खास बात ये है कि YouTube की गुमराह करने वाले और भ्रामक कंटेंट को लेकर सख्त कंटेंट पॉलिसी है, जहां क्रिएटर्स दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए क्लिकबेट या झूठे थंबनेल, टाइटल या वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, कंपनी को 'क्रिएटर्स से ऐसे कंटेंट का खुलासा करने की जरूरत होती है जो काफी हद तक बदले गए हों या सिंथेटिक रूप से बनाए गए हों और जो असली लगते हों।'

एक बयान में, YouTube के प्रवक्ता जैक मैलोन ने द वर्ज को बताया, 'शुरुआती सस्पेंशन के बाद, इन चैनलों ने YouTube पार्टनर प्रोग्राम में फिर से शामिल होने के लिए जरूरी सुधार किए। हालांकि, एक बार फिर से मोनेटाइजेशन शुरू होने के बाद, उन्होंने हमारी स्पैम और गुमराह करने वाली मेटाडेटा पॉलिसी का साफ तौर पर उल्लंघन किया और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है।'

डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि YouTube के Ads सस्पेंशन के बाद, चैनलों ने अपने वीडियो टाइटल में 'फैन ट्रेलर' और 'पैरोडी' जोड़ना शुरू कर दिया था और मोनेटाइजेशन बहाल हो गया था। हालांकि, अगले महीनों में, ये शब्द गायब हो गए, जिसके कारण बार-बार गलती करने पर बैन लगा दिया गया।