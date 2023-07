Xiaomi भारत में Redmi 12 5G के साथ 1 अगस्त को लॉन्च करेगा X सीरीज के स्मार्ट टीवी, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi अगले महीने भारत में कई डिवाइस लॉन्च करने वाला है। कंपनी के अपकमिंग लॉन्च इवेंट 1 अगस्त को आयोजित होना है, जिसमें Redmi 12 5G और Redmi Watch 3 Active स्मार्टवॉच के साथ वह X सीरीज के स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है। संभव है कि X सीरीज के सभी टीवी 4K डिस्प्ले के साथ पेश किए जाएंगे।

Xiaomi ने साफ किया है कि अपकमिंग X सीरीज स्मार्ट टीवी बड़े और बोल्ड डिजाइन के साथ पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही अपकमिंग टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। फिलहाल इन स्मार्ट टीवी को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Your entertainment just got big!

Say hello to the #XiaomiSmartTVXSeries, designed to redefine your TV-watching experience.

It's time to immerse yourself in captivating content and limitless possibilities.

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) July 24, 2023