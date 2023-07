Xiaomi भारत ला रहा Redmi Watch 3 Active स्मार्टवॉच, कम कीमत में मिलेंगे कॉलिंग जैसे दमदार फीचर्स

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi भारत में 1 अगस्त को Redmi 12 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अब कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस दिन वह अपनी रेडमी सीरीज की स्मार्टवॉच Redmi Watch 3 Active को भी पेश करने जा रहा है। रेडमी की यह अपकमिंग स्मार्टवॉच कई दमदार फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रही है। यहां हम आपको इस वॉच के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कंफर्म किया है कि वह Redmi Watch 3 Active को Redmi 12 के साथ 1 अगस्त को लॉन्च करेगी। रेडमी ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है।

📞🏃♀️ Say hello to the awesome #RedmiWatch3Active - your ultimate on-the-go calling and health partner! 🌟

Now, you can stay connected, healthy, and productive all day, every day! 💪🌈

Launching on 1st August 2023.

Stay tuned: https://t.co/DsN5OVo4bd pic.twitter.com/1uE9dUwdYG— Redmi India (@RedmiIndia) July 19, 2023