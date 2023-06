Xiaomi Pad 6 की पहली सेल हुई लाइव, 3000 के बंपर डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं डिवाइस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। शाओमी ने हाल ही में भारतीय यूजर्स के लिए Xiaomi Pad 6 को लॉन्च किया है। न्यूली लॉन्च्ड टैब की पहली सेल लाइव हो चुकी है। अगर आप भी एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसे बंपर पर घर ले जा सकते हैं।

Xiaomi Pad 6 के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट को 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। हालांकि, पहली सेल पर डिवाइस को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। डिवाइस को आज 33 प्रतिशत डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। Xiaomi Pad 6 को 26,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

The wait is finally over!

Join us for the First Sale of #XiaomiPad6 that is set to elevate your performance and efficiency, thus empowering you to #doitbetter.

Buy Now: https://t.co/9K1DOJ7FH1 pic.twitter.com/FCaFcPUcpK— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 21, 2023