शाओमी ने Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ लॉन्च किया Redmi Note 12R, जानें क्या हैं खूबियां

शाओमी ने Redmi Note 12R स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह क्वालकॉम के 4nm पर बने लेटेस्ट चिपसेट स्नेपड्रेगन 4 जेन 2 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। शाओमी का यह फोन फिलहाल चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया है। यहां हम आपको Redmi Note 12R फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। शाओमी ने Redmi Note 12R स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह फोन Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ आने वाला फोन है। इसमें 5,000mAh की बैटरी और 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यहां हम आपको शाओमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। Redmi Note 12R की कीमत Redmi Note 12R स्मार्टफोन को चार वेरिएंट में लॉन्च किया है। इस फोन का बेस वेरिएंट 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ CNY 999 (करीब 11,300 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ CNY 1,099 (करीब 12,400 रुपये) में मार्केट में उतारा गया है। रेडमी नोट 12R का तीसरा वेरिएंट 8GB रैम और RAM 128GB स्टोरेज के साथ CNY 1,499 (करीब 17,000 रुपये) में आता है। इसके साथ ही 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ CNY 1,699 (करीब 19,200 रुपये) में लॉन्च किया गया है। Redmi Note 12R के इंडिया लॉन्च को लेकर फिलहाल कुछ भी जानकारी कंपनी की ओर से शेयर नहीं की गई है। Redmi Note 12R: स्पेसिफिकेशन्स Redmi Note 12R स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.79-इंच का फुल-HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। फोन की डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 550 निट्स है। यह फोन लेटेस्ट Android 13 पर आधारित MIUI 14 पर रन करता है। Redmi Note 12R स्मार्टफोन क्वालकॉम के 4nm प्रोसेस पर बना Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो शानदार इमेज क्लिक करने की क्षमता रखता है। इस फोन में 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2 MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर दिया है, जो मैक्रो लेंस और डिटेल क्लोज अप शॉट्स क्लिक करता है। रेडमी के इस फोन में 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

