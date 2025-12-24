Xiaomi 17 Ultra का Leica Edition होगा लॉन्च, जानें क्या कुछ हो सकता है खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 Ultra इस हफ्ते के आखिर में चीन में लॉन्च होने वाला है। ये हैंडसेट कंपनी के फ्लैगशिप लाइनअप में चौथे मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसमें अभी स्टैंडर्ड Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। अब, कंपनी ने जानकारी दी है कि अल्ट्रा मॉडल के साथ एक स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम Xiaomi 17 Ultra Leica Edition होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि Leica Edition में रेगुलर Xiaomi 17 Ultra से अलग स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स या डिजाइन होंगे या नहीं। इसके अलावा, फोन के जूमिंग फीचर के बारे में नई डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई हैं।

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition वीबो पर एक पोस्ट में, कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि वह Xiaomi 17 Ultra Leica Edition को चीन में 25 दिसंबर को शाम 7 बजे लोकल टाइम (शाम 4:30 बजे IST) पर लॉन्च करेगी, उसी दिन जब रेगुलर मॉडल लॉन्च होगा। हालांकि, टेक फर्म ने हैंडसेट के स्पेशल एडिशन के बारे में कोई और डिटेल्स नहीं बताईं, सिवाय इसके रिटेल बॉक्स के, जो ब्लैक कलर का है और जिस पर Xiaomi और Leica की ब्रांडिंग है। , Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 Ultra Leica Edition के लॉन्च में सिर्फ एक दिन बाकी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन स्मार्टफोन के बारे में जल्द ही जानकारी मिलेगी।

इसके अलावा टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) ने खुलासा किया है कि Xiaomi 17 Ultra में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर एक रोटरी डायल होगा। कहा जा रहा है कि ये डायल यूजर्स को फोटो या वीडियो लेते समय जूम इन और जूम आउट करने की सुविधा देगा। हालांकि, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने अभी तक इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है। इसलिए, इस जानकारी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

हाल ही में, Xiaomi के CEO लेई जून ने खुलासा किया कि Xiaomi 17 Ultra में Leica 1-इंच लाइट एंड शैडो मास्टर प्राइमरी कैमरा होगा, जिसमें नया लाइट एंड शैडो हंटर 1050L इमेज सेंसर होगा। ये लेटरल ओवरफ्लो इंटीग्रेशन कैपेसिटर (LOFIC) अल्ट्रा-हाई डायनामिक रेंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।