Xiaomi का 200MP कैमरा वाला लेटेस्ट फ्लैगशिप 5G फोन, इस दिन करेगा धमाकेदार एंट्री  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही अपना एक और नया फ्लैगशिप 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Xiaomi 17 Ultra के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी इस डिवाइस को इस हफ्ते चीन में लॉन्च करेगी। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस डिवाइस की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। बताया जा रहा है कि ये नया डिवाइस Xiaomi 15 Ultra का सक्सेसर होने वाला है, जिसे लेटेस्ट फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज में टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

लॉन्च से पहले ही कंपनी ने आने वाले डिवाइस के डिजाइन का भी खुलासा कर दिया है। Xiaomi 17 Ultra में अपने पिछले मॉडल के साथ कई डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, जिसमें पीछे के पैनल पर बीच में एक बड़ा गोल कैमरा डेको देखने को मिल रहा है।

Xiaomi 17 Ultra की लॉन्च डेट कंपनी ने वीबो पर पोस्ट करते हुए बताया है कि नया Xiaomi 17 Ultra इसी हफ्ते 25 दिसंबर को शाम 4:30 बजे IST पर लॉन्च होगा। डिवाइस को Xiaomi x Leica इमेजिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अपग्रेड इवेंट में पेश किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी काफी डिटेल्स को हाईड रखा है लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी ने एक नए टेलीफोटो ऑप्टिकल सिस्टम और लो लाइट फोटोग्राफी में 'बड़ी छलांग' लगाई है।

फोन की एक टीजर इमेज में Xiaomi 17 Ultra को ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन दिखाया गया है। फोन का डिजाइन 15 Ultra जैसा ही दिखता है, जिसमें पीछे का ज्यादातर हिस्सा बड़े कैमरा आइलैंड से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। हैंडसेट में डेको के अंदर Leica की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं कंपनी ने Xiaomi 17 Ultra के Starry Sky Green कलर ऑप्शन की भी पहली झलक दी है।