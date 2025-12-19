Xiaomi लॉन्च करेगा पावरफुल स्मार्टफोन, मिलेगा 200MP जूम वाला कैमरा और तगड़ा प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने कंफर्म किया है कि वह Xiaomi 17 सीरीज को लॉन्च करेगा। कंपनी सबसे पहले Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च करेगा। इस सीरीज के तहत कंपनी तीन और स्मार्टफोन Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro Max को भी लॉन्च करेगी। Xiaomi ने कंफर्म किया है कि उसके अपकमिंग स्मार्टफोन Leica-ट्यून कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च किए जाएंगे।

Xiaomi 17 Ultra: लॉन्च टाइमलाइन

शाओमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि वह चीन में अगले हफ्ते Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च डेट का एलान नहीं किया है। संभव है कि यह फोन 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में लॉन्च हो सकता है।

शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन की प्राइस रेंज पिछले जेनरेशन की तरह हो सकती है। Xiaomi 15 Ultra स्मार्टफोन का 12जीबी रैम मॉडल चीन में CNY 6,499 (करीब 83,343 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ CNY 7,799 ( करीब 1,00,015 रुपये) में आता है।

Xiaomi और Leica दोनों ही कंपनियां अपकमिंग स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को लेकर हुई पार्टनरशिप कन्फर्म कर चुके हैं। Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन इस पार्टनरशिप के साथ आने वाला पहला फोन होगा।

Xiaomi 17 Ultra: संभावित डिजाइन और कैमरा

Xiaomi ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Xiaomi 17 Ultra का डिजाइन ऑफिशियली शेयर नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है। यह कैमरा सेटअप रियर पैनल के सेंटर में दिया जाएगा।



रिपोर्ट्स की मानें तो शाओमी के फोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इस फोन में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। कंपनी ने रियर कैमरा सेटअप में बदलाव किया है। इससे पहले Xiaomi 15 Ultra में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल ऑफर किया था।



अपकमिंग Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें Qualcomm का 3nm बेस्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ फोन में 200MP टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकता है।