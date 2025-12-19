कंफर्म! Xiaomi 17 Ultra जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा Leica-ट्यून्ड कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने हाल ही में Xiaomi 17 लाइनअप लॉन्च किया था। अब, टेक फर्म ने कन्फर्म किया है कि वह इस महीने के आखिर में इस सीरीज के हिस्से के तौर पर एक और मॉडल लॉन्च करेगी। Xiaomi 17 Ultra नाम का ये फोन इस सीरीज का चौथा हैंडसेट होगा, जिसमें अभी स्टैंडर्ड Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ये भी बताया है कि अपकमिंग हैंडसेट में Leica-ट्यून्ड कैमरा सेटअप होगा। हालांकि, इसकी मेजर स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट जैसी दूसरी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं।

Xiaomi 17 Ultra दिसंबर के आखिर तक चीन में लॉन्च होगा टेक कंपनी ने गुरुवार को Weibo पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वह अगले हफ्ते चीन में मोस्ट-अवेटेड Xiaomi 17 Ultra लॉन्च करेगी। हालांकि, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने लॉन्च की सही डेट अभी नहीं बताई है, लेकिन ये फोन देश में 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, Xiaomi और Leica ने बताया कि वे अपनी मौजूदा इमेजिंग पार्टनरशिप को 'स्ट्रेटेजिक को-क्रिएशन मॉडल' में 'अपग्रेड' कर रहे हैं और कहा कि Xiaomi 17 Ultra इस नई पार्टनरशिप से आने वाला पहला प्रोडक्ट होगा।

हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि Xiaomi 17 Ultra लॉन्च इवेंट 26 दिसंबर को हो सकता है। इस बीच, उम्मीद है कि ये हैंडसेट चीन में 25 दिसंबर तक प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा, रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन की कीमत इसके पिछले मॉडल, Xiaomi 15 Ultra के बराबर होगी, जिसे बेस 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 6,499 (लगभग 78,000 रुपये) और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज ऑप्शन के लिए CNY 7,799 (लगभग 93,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

हालांकि फोन का डिजाइन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हाल ही में Xiaomi 17 Ultra के रियर डेको की एक असली तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। हैंडसेट में एक रेक्टेंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल दिखाया गया था, जिसे बैक पैनल के बीच में रखा गया था।

तस्वीर से पता चलता है कि इसमें चार कैमरा सेंसर हो सकते हैं, जिनमें से एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि Xiaomi 15 Ultra के गोल कैमरा आइलैंड के बजाय, इस हैंडसेट में एक नया डिजाइन किया गया स्क्वायर-शेप वाला कैमरा आइलैंड होगा।