Xiaomi 17 Ultra कल होगा लॉन्च: मिलेगा Leica-ब्रांडेड 200MP कैमरा  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi कल अपना सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Xiaomi 17 Ultra के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसका ऑफिशियल टीजर भी जारी कर दिया है जिससे डिवाइस से जुड़े कई डिटेल्स सामने आ गई हैं। साथ ही इस टीजर से ये भी अंदाजा मिल गया है कि फ्लैगशिप लाइनअप में क्या-क्या खास देखने को मिलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी इस नए वाले डिवाइस को Xiaomi 15 Ultra के अपग्रेड के तौर पर पेश करेगी। नया डिवाइस Xiaomi 17 सीरीज का सबसे टॉप मॉडल होगा और यह उन यूजर्स के लिए है जो मोबाइल फोटोग्राफी और डिजाइन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। चलिए डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Xiaomi 17 Ultra की लॉन्च डेट एंड टाइम Xiaomi 17 Ultra को कंपनी 25 दिसंबर को चीन में IST के अनुसार शाम 4:30 बजे पेश करेगी। Xiaomi ने ये भी कन्फर्म किया है कि फोन को उसके Xiaomi x Leica इमेजिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अपग्रेड इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इससे ये संकेत भी मिलता है कि इस बार फोन में कैमरा सबसे ज्यादा खास होने वाला है। हालांकि ब्रांड ने अभी तक ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बार डिवाइस में बेहतर टेलीफोटो ऑप्टिकल सिस्टम मिलेगा।

पिछले मॉडल जैसा है डिज़ाइन कंपनी ने फोन के डिजाइन का खुलासा पहले ही कर दिया है और देखने में ये डिवाइस अपने पिछले मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है। डिवाइस में पीछे के पैनल के बीच में एक बड़ा गोल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, जो पीछे के ज्यादातर हिस्से को कवर कर रहा है।

कैमरा डेको के अंदर Leica ब्रांडिंग भी देखने को मिल रही है, जो दोनों कंपनियों के बीच चल रही पार्टनरशिप को दिखा रहा है। Xiaomi ने डिवाइस को ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शन में टीज किया है। दोनों वेरिएंट एक क्लियर, प्रीमियम लुक में आते हैं।

Leica-ब्रांडेड 200MP कैमरा Xiaomi ने पहले ही इस अल्ट्रा डिवाइस से लिया गया एक शुरुआती कैमरा सैंपल भी शेयर किया है, जिसे ISO 64 पर 1/50 सेकंड के शटर स्पीड के साथ फोटो शूट किया गया है। इस तस्वीर को f/1.67 अपर्चर का यूज करके लिया गया है, जिससे इसकी लो-लाइट कैपेबिलिटीज का पता चलता है।