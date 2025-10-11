200MP मेन कैमरे के साथ आ सकता है Xiaomi का ये नया फोन, पावरफुल प्रोसेसर भी मिल सकता है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 Pro Max को हाल ही में चीन में Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 के साथ लॉन्च किया गया है। तीनों हैंडसेट्स में Qualcomm का नया फ्लैगशिप चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड अब इस फ्लैगशिप सीरीज में एक और फोन जोड़ने की तैयारी में है, जिसका नाम Xiaomi 17 Ultra होगा। फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स अब ऑनलाइन सामने आए हैं और नए लीक के मुताबिक इसमें क्वाड-रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। ये हैंडसेट अगले साल की शुरुआत में इस साल के Xiaomi 15 Ultra मॉडल के सक्सेसर के रूप में लॉन्च हो सकता है।

Xiaomi 17 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन की डिटेल्स (GSMArena के जरिए) टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा Weibo पर शेयर की गईं हैं। ये हैंडसेट क्वाड-रियर कैमरा यूनिट के साथ आने की बात कही गई है। इसके मेन कैमरे में 200MP का सेंसर हो सकता है। इसके साथ तीन 50MP कैमरे और मिल सकते हैं, जिनमें से एक में नई ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी वाला पेरिस्कोप लेंस इस्तेमाल किया गया बताया गया है।

टिप्स्टर द्वारा बताए गए हैंडसेट को कथित तौर पर Xiaomi 17 Ultra माना जा रहा है, जो 2026 में इस साल के Xiaomi 15 Ultra मॉडल का सक्सेसर हो सकता है। ये फोन हाल ही में लॉन्च की गई Xiaomi 17 सीरीज का आखिरी मॉडल हो सकता है, जिसमें फिलहाल Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं।

2025 तक कंपनी ने हर साल अपनी फ्लैगशिप लाइनअप में सिर्फ तीन फोन लॉन्च किए थे। स्टैंडर्ड और Pro मॉडल आमतौर पर अक्टूबर में आते थे, जबकि Ultra वेरिएंट अगले साल लॉन्च किया जाता था। हालांकि, इस बार कंपनी पहले ही तीन मॉडल पेश कर चुकी है, इसलिए रूमर्ड Xiaomi 17 Ultra (अगर ये सच में मौजूद है) सीरीज का चौथा मॉडल होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है और इसमें वही Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा जो बाकी 17 सीरीज के फोन्स में है। ये फोन Xiaomi 15 Ultra का सक्सेसर होगा, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि, Xiaomi 15 Ultra में 6.73-इंच का क्वाड-कर्व्ड LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट और 3,200nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। ये ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है, जिसमें 16GB तक की LPDDR5x RAM और 1TB तक का UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है।