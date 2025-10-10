Language
    Red Magic 11 Pro स्मार्टफोन में मिलेगा वाटर कूलिंग सिस्टम, जल्द होगी लॉन्चिंग

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    नूबिया 17 अक्टूबर को रेड मैजिक 11 प्रो सीरीज लॉन्च करेगी। इस फोन में हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम होगा, जो इसे खास बनाता है। यह चार रंगों में मिलेगा और इसमें अंडर-डिस्प्ले कैमरा होगा। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 8,000mAh की बैटरी होने की संभावना है। बेहतर गेमिंग के लिए इसमें हाई-एंड टच कंट्रोल चिप भी होगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nubia ने कन्फर्म किया है कि वह 17 अक्टूबर को Red Magic 11 Pro सीरीज लॉन्च करेगा। इस फोन को टीज करते हुए कंपनी ने पहली बार इसके इमेज शेयर किए हैं। इस फोन को टीज करते हुए कंपनी का कहना है कि वे इस डिवाइस के साथ स्मार्टफोन कूलिंग स्टैंडर्ड को रिडिफाइन करने जा रही है। यह पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें पानी और हवा वाला हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है।

    Red Magic 11 Pro का डिजाइन

    RedMagic 11 Pro स्मार्टफोन को चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। यह फोन ट्रांसपेरेंट ड्यूटेरियम सिल्वर विंग, ट्रांसपेरेंट ड्यूटेरियम डार्क नाइट और सिल्वर विंग एरिस कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन के रियर पैनल में वाटर कूलिंग रिंग को आसानी से देखा जा सकता है। इस रिंग में ब्लू कूलेंट दिया गया है। यह रिंग फोन को नया लुक ऑफर करती है।

    इस फोन का बैक पैनल फ्लैट है, जिसमें किसी तरह का कैमरा बंप नहीं है। यह अपकमिंग गेमिंग फोन Red Magic के सिग्नेचर डिजाइन को फॉलो करता है। सेल्फी कैमरा के लिए इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर दिया है। यानी इस फोन की डिस्प्ले में किसी तरह की नॉच या फिर पंच होल देखने को नहीं मिलेगा।

    Red Magic 11 Pro सीरीज में कंपनी हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम ऑफर करेगी, जो एक्टिव एयर और लिक्विड कूलेंट की मदद से फोन को कूल डाउन करेगा। इस फोन में Wind 4.0 फैन मिलता है, जिसकी स्पीड 24,000 RPM तक है। यह फोन IPX8 रेटिंग के साथ मार्केट में लाया गया है।

    Red Magic 11 Pro संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    रेड मैजिक का यह गेमिंग फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लाया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो फोन में 8,000mAh की बैटरी और अट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। Red Magic 11 Pro सीरीज में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके साथ ही फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी हाई-एंड टच कंट्रोल चिप ऑफर करेगी, जो डिवाइस के रिस्पॉन्सिवनेस को और भी बूस्ट करेगा।

