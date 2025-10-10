100% बैटरी के बाद चार्जिंग में लगा रहता है स्मार्टफोन, क्यों महंगी पड़ सकती हैं ये छोटी सी भूल?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन की चार्जिंग को लेकर अक्सर लोग छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। इससे उनके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खराब होने लगती है और कुछ ही समय में फोन का बैटरी बैकअप बहुत कम हो जाता है। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन को लंबे समय तक चार्जिंग में लगाकर न छोड़े। फोन की बैटरी को 100 प्रतिशत चार्ज करने से बैटरी हेल्थ पर असर पड़ता है और बैटरी खराब हो सकती है।

100 प्रतिशत बैटरी चार्ज करने पर क्या होता है? अक्सर हम स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगा छोड़ देते हैं। जिससे यह 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद भी प्लग इन रहता है। स्मार्टफोन कंपनियां दावा करती हैं एक बार फोन चार्ज पूरा होने पर चार्जिंग ऑटो कटऑफ हो जाता है। ये पूरा सच नहीं है। एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाने पर चार्जिंग तो बंद हो जाती है। लेकिन, ट्रिकल चार्जिंग चालू रहती है। यानी अगर आपको फोन चार्जिंग पर लगा हुआ 100 प्रसेंट चार्ज हो जाता है। इसके बाद चार्जिंग बंद हो जाती है।

अब मान लीजिए इस दौरान फोन पर कॉल आता है। या बैकग्राउंड में कोई फाइल डाउनलोड में लगी हुई है। इससे कुछ बैटरी तो खर्च होती है लेकिन फोन चार्जिंग में लगा होने के चलते बैटरी खत्म नहीं होती है। इससे न सिर्फ फोन असंगत पावर कंज्यूम करता है बल्कि फोन का टेंप्रेचर भी बढ़ जाता है। लंबे वक्त तक ऐसा करने से फोन की बैटरी हेल्थ पर असर पड़ता है, जिससे वह जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है।

ओवरचार्जिंग से फोन में क्या दिक्कत आती हैं? स्मार्टफोन का गर्म होना: अगर आप स्मार्टफोन को ओवरचार्जिंग पर लगाए रखते हैं फोन लगातार छोटी-छोटी मात्रा में चार्ज होता रहता है, जिससे फोन गर्म होता है। इसकी वजह से फोन की बैटरी गर्म होकर खराब होती है। फोन की बैटरी के साथ-साथ फोन की परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है।

बैटरी की कैपेसिटी पर असर: स्मार्टफोन में अक्सर लिथियम-आयन बैटरी मिलती है। लिथियम आयन बैटरी के चार्जिंग साइकिल तय होते हैं। ओवरचार्जिंग से बैटरी के गर्म होने से न सिर्फ उसमें असर पड़ता है बल्कि चार्जिंग साइकिल भी प्रभावित होती है। यानी अगर आप लंबे सयम तक ऐसा करते हैं तो बैटरी कैपेसिटी प्रभावित होती है।