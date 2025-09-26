1TB वेरिएंट में भी मिलेगा नया Xiaomi 17, 5 अक्तूबर को होगी सेल; जानें कीमत

Xiaomi ने अपना Xiaomi 17 स्मार्टफोन चीन में गुरुवार को लॉन्च किया जो HyperOS 3 और नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है। कंपनी ने इसके साथ Xiaomi 17 Pro और Xiaomi Pad 8 सीरीज को भी पेश किया था। अब कंपनी ने Xiaomi 17 का नया 16GB + 1TB वेरिएंट भी अनाउंस किया है। इसमें Leica कैमरा सेटअप जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने गुरुवार को चीन में Xiaomi 17 Pro सीरीज और Xiaomi Pad 8 सीरीज के साथ Xiaomi 17 को लॉन्च किया। ये HyperOS 3 और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है। एक दिन बाद, कंपनी ने फोन का नया RAM और स्टोरेज वेरिएंट पेश किया, जो अगले हफ्ते सेल पर जाएगा। Xiaomi 17 में Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा और 7,000mAh की बैटरी है जिसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसकी बॉडी डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP68 रेटेड है।

Xiaomi 17 की कीमत और उपलब्धता Xiaomi ने गुरुवार को Weibo पर एक पोस्ट में Xiaomi 17 का नया 16GB + 1TB RAM और स्टोरेज वेरिएंट अनाउंस किया। इसकी कीमत CNY 5,299 (लगभग 65,900 रुपये) रखी गई है। ये नया मॉडल चीन में 5 अक्टूबर से सेल पर जाएगा।

ये नया वर्जन पहले से मौजूद 12GB + 256GB, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB वेरिएंट्स के साथ बेचा जाएगा। ये फोन चीन में ब्लैक, आइस मेल्टिंग ब्लू, स्नो माउंटेन पाउडर और व्हाइट (चाइनीज़ से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

Xiaomi 17 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi 17 HyperOS 3 के साथ आता है और इसमें 6.3-इंच का 1.5K (1,220×2,656 पिक्सल) OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जिसे 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।