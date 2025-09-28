Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंफर्म: Xiaomi 17 भारत में होगा लॉन्च, मिलेगा नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:00 AM (IST)

    Xiaomi ने हाल ही में चीन में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 लॉन्च किया था और अब इसे भारत में भी जल्द लाने की तैयारी कर रहा है। Snapdragon Summit Global Highlights इवेंट में इस फोन को ब्लू कलर वेरिएंट के साथ शोकेस किया गया। ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर्स के साथ आता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Xiaomi 17 को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 गुरुवार को चीन में लॉन्च हुआ था, जिसमें Leica-ट्यून ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट दिया गया है। अब चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने कन्फर्म किया है कि इसका स्टैंडर्ड मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। इस फोन को Snapdragon समिट ग्लोबल हाइलाइट इवेंट में शोकेस किया गया। इवेंट में फोन का ब्लू कलर ऑप्शन दिखाया गया। चीन में ये ब्लैक, पिंक और व्हाइट कलर में भी उपलब्ध है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 7,000mAh बैटरी के साथ पेयर किया गया है। फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Xiaomi 17 को शोकेस किया गया

    Snapdragon Summit Global Highlights इवेंट में, Xiaomi इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, अनुज शर्मा ने नए लॉन्च हुए Xiaomi 17 को शोकेस किया, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है। इससे कन्फर्म होता है कि कंपनी भारत में इस हैंडसेट को जल्द लॉन्च करने वाली है। इवेंट में फोन का ब्लू कलर ऑप्शन दिखाया गया, जबकि चीन में ये तीन और कलर ऑप्श्स में उपलब्ध है। हालांकि, अभी साफ नहीं है कि भारत में आने वाला वेरिएंट चीन वाले ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा या नहीं।

    चीन में, Xiaomi 17 की कीमत CNY 4,499 (लगभग 56,000 रुपये) है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड ऑप्शन्स की कीमत CNY 4,799 (लगभग 60,000 रुपये) और CNY 4,999 (लगभग 62,000 रुपये) है। ये फोन ब्लू, पिंक, ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में आता है।

    Xiaomi 17 एक डुअल-सिम हैंडसेट है जो Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है। इसमें 6.3-इंच 1.5K (2,656x1,220 पिक्सल) OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 300Hz तक टच सैंपलिंग रेट और 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। फोन में 1.18mm थिकनेस वाले बेहद पतले बेज़ल्स हैं।

    नया ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट Xiaomi 17 को पावर देता है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। इस प्रोसेसर को एक अनस्पेसिफाइड Adreno GPU, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। ये 4.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करता है। ऑन-डिवाइस AI टास्क्स को एक्सिक्यूट करने के लिए, कंपनी ने फोन में Qualcomm AI Engine भी शामिल किया है।

    यह भी पढ़ें: Skullcandy के ये नए ईयरबड्स हुए भारत में लॉन्च, 46 घंटे तक चलेगी बैटरी; कीमत- 2,499 रुपये