Xiaomi के दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स हुए लॉन्च, मिलेगा Leica ब्रांडेड कैमरा; जानें कीमत

Xiaomi ने अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में नए Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। दोनों फोन्स MediaTek Dimensity चिपसेट Leica कैमरा सेटअप 5500mAh बैटरी और IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। Pro मॉडल Dimensity 9400+ चिपसेट और 90W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। आइए जानते हैं डिटेल।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro को बुधवार (24 सितंबर) को म्यूनिख में कंपनी के ग्लोबल लॉन्च इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। लेटेस्ट फ्लैगशिप डुओ MediaTek Dimensity प्रोसेसर और Leica के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। हाई-एंड Xiaomi 15T Pro Dimensity 9400+ चिपसेट पर चलता है जबकि स्टैंडर्ड Xiaomi 15T में Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर मिलता है। दोनों फोन्स 5,500mAh की बैटरी, थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3D IceLoop सिस्टम और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। Xiaomi 15T Pro 90W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Xiaomi 15T Pro और Xiaomi 15T की कीमत Xiaomi 15T Pro की कीमत GBP 649 (लगभग 77,000 रुपये) से शुरू होती है, जो 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए है। वहीं, 12GB + 512GB और 12GB + 1TB कॉन्फिगरेशन की कीमत GBP 699 (लगभग 83,000 रुपये) और GBP 799 (लगभग 99,000 रुपये) रखी गई है। ये ब्लैक, ग्रे और मोका गोल्ड कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

स्टैंडर्ड Xiaomi 15T की प्राइस GBP 549 (लगभग 65,000 रुपये) है, जो 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए है। 512GB स्टोरेज वेरिएंट भी GBP 549 (लगभग 65,000 रुपये) में खरीदा जा सकता है। ये ब्लैक, ग्रे और रोज गोल्ड कलर्स में उपलब्ध है।

Xiaomi 15T Pro के स्पेसिफिकेशन्स डुअल-सिम Xiaomi 15T Pro Xiaomi HyperOS 2 पर चलता है और इसमें 6.83-इंच 1.5K (1,280×2,772 पिक्सल) AMOLED LIPO स्क्रीन है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 447ppi पिक्सल डेंसिटी और 480Hz टच सैम्पलिंग रेट है। डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिली है और ये 3200 nits पीक ब्राइटनेस देने का दावा करता है।

Xiaomi 15T Pro 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट से लैस है, जिसमें 12GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोटोग्राफी के लिए, Xiaomi 15T Pro में Leica-ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है जिसमें Leica Summilux ऑप्टिकल लेंस मिलता है। कैमरा यूनिट में OIS और f/1.62 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सल Light Fusion 900 सेंसर, 5X ऑप्टिकल जूम 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और OIS के साथ और 12-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर शामिल है। फ्रंट में 32-मेगापिक्सल कैमरा सेल्फी और वीडियो चैट्स के लिए दिया गया है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Xiaomi 15T Pro में 5G, Wi-Fi 7, USB Type-C, Bluetooth 6, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, NavIC और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। ऑनबोर्ड सेंसर में aएक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, कलर टेम्परेचर सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर, आईआर ब्लास्टर और फ्लिकर सेंसर शामिल हैं। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और AI-बेस्ड फेस अनलॉक फीचर भी है।

Xiaomi 15T Pro में 5,500mAh बैटरी है जिसमें 90W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। ये Xiaomi का 3D IceLoop सिस्टम थर्मल मैनेजमेंट के लिए ऑफर करता है। फोन का साइज 162.7×77.9×7.96mm है और वजन 210g है। Xiaomi 15T के स्पेसिफिकेशन्स स्टैंडर्ड Xiaomi 15T भी वही सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले और फ्रंट कैमरा ऑफर करता है जो Xiaomi 15T Pro में है और इसमें भी वही IP रेटिंग मिलती है। Xiaomi 15T का डिस्प्ले 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये MediaTek Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 12GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।