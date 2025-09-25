Xiaomi ने लॉन्च किए दो नए प्रीमियम 5G फोन: 5,500mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

Xiaomi ने दो नए प्रीमियम 5G फोन Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro लॉन्च किए हैं। 15T Pro में डाइमेंसिटी 9400+ और 15T में डाइमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट है। दोनों में 5500mAh बैटरी और 3D आइसलूप सिस्टम है। 15T Pro में Leica के साथ तैयार ट्रिपल रियर कैमरा है। 15T Pro की कीमत 77000 रुपये से शुरू होती है जबकि 15T का बेस मॉडल 65000 रुपये का है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने दो नए प्रीमियम 5G फोन लॉन्च कर दिए हैं जिसे कंपनी ने Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro के नाम से लॉन्च किया है। इन दोनों फ्लैगशिप डिवाइस में मीडियाटेक का पावरफुल प्रोसेसर लगा है और Leica के साथ मिलकर तैयार किए गए ट्रिपल रियर कैमरे दिए गए हैं। सीरीज के हाई-एंड Xiaomi 15T Pro में तो लेटेस्ट वाला डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट मिल रहा है, जबकि स्टैंडर्ड Xiaomi 15T डाइमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है।

दोनों ही डिवाइस में आपको 5,500mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है जिसके साथ थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3D आइसलूप सिस्टम दिया गया है। चलिए जानें दोनों डिवाइस की कीमत... Xiaomi 15T Pro की कितनी है कीमत? Xiaomi 15T Pro की कीमत लगभग 77,000 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। जबकि सीरीज का 12GB और 512GB स्टोरेज वेरिएंट लगभग 83,000 रुपये में और 12GB + 1TB वैरिएंट लगभग 99,000 रुपये में आता है। यह ब्लैक, ग्रे और मोका गोल्ड रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

Xiaomi 15T की कितनी है कीमत? जबकि नॉन प्रो Xiaomi 15T के बेस वैरिएंट की कीमत लगभग 65,000 रुपये है जिसमें आपको 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। जबकि 512GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत लगभग 65,000 रुपये है।

Xiaomi 15T Pro के स्पेसिफिकेशन Xiaomi 15T Pro के स्पेस की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.83-इंच का AMOLED LIPO डिस्प्ले मिलता है जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी ऑफर कर रहा है। डिवाइस में 3nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक 9400+ चिपसेट मिलता है जिसमें 12GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है।

Xiaomi 15T Pro के कैमरा स्पेस कैमरा की बात करें तो डिवाइस में Leica-ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें Leica Summilux ऑप्टिकल लेंस दिया गया है। डिवाइस में OIS सपोर्ट के साथ f/1.62 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में 5X ऑप्टिकल जूम और OIS वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है। सेल्फी के लिए फोन में 32-मेगापिक्सल का कैमरा है।