भारत में एंट्री करने जा रहा अब ये नया स्मार्टफोन ब्रांड, 19 नवंबर को लॉन्च होगा पहला फोन
Wobble, जो Indkal Technologies का इन-हाउस ब्रांड है, अगले महीने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी फिलहाल स्मार्ट टीवी और डिस्प्ले सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन अब स्मार्टफोन मार्केट में कदम रख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Wobble का पहला फोन MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट और Android 15 पर बेस्ड होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Wobble ने घोषणा की है कि वह अगले महीने स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करने जा रहा है। ये कंज्यूमर टेक ब्रांड भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Wobble, जो बेंगलुरु बेस्ड Indkal Technologies का इन-हाउस ब्रांड है, फिलहाल देश में डिस्प्ले और स्मार्ट टीवी की रेंज ऑफर करता है। कंपनी ने फिलहाल अपने अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम या स्पेसिफिकेशन नहीं बताया है, लेकिन हाल ही की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये फोन MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट से लैस होगा।
Wobble का नया स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च
Wobble अपना पहला स्मार्टफोन 19 नवंबर को नई दिल्ली में लॉन्च करेगा, कंपनी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। Indkal Technologies के स्वामित्व वाला ये ब्रांड फिलहाल भारत में डिस्प्ले और स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराता है। अपकमिंग Wobble स्मार्टफोन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है और कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन्स पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
Wobble ने फोन की साइड प्रोफाइल दिखाते हुए एक टीजर इमेज भी शेयर की है, जिसमें इसकी स्लिम डिजाइन नजर आ रही है। फोन में फ्लैट फ्रेम और स्लिम बॉडी प्रोफाइल दिखाई दे रही है। फोन में रियर में एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल नजर आ रहा है। पावर और वॉल्यूम बटन फ्रेम के साथ फ्लश डिजाइन में दिए गए हैं।
Wobble स्मार्टफोन को लेकर चर्चा सितंबर से सामने आई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन को IMEI डेटाबेस और Geekbench वेबसाइट पर मॉडल नंबर WB25SPMTA15P2 के साथ देखा गया था। इन लिस्टिंग्स से फोन के चिपसेट और Android ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के बारे में जानकारी मिली थी।
ये अपकमिंग हैंडसेट Wobble 1 नाम के साथ लॉन्च हो सकता है और इसमें MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन 8GB RAM के साथ आएगा और Android 15 पर चलेगा।
यह भी पढ़ें: AC को कवर कर रहे हैं तो जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान, अगले सीजन भी चलेगा टनाटन!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।