AC को कवर कर रहे हैं तो जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान, अगले सीजन भी चलेगा टनाटन!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आ रही हैं और अब ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। ठंड के इस मौसम में अब रूम को ठंडा करने की जरूरत भी खत्म हो गई है। ऐसे में अब बहुत से लोग एसी को कवर करके रखने की सोच रहे होंगे ताकि उसमें धूल-मिट्टी या नमी न जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एसी को गलत ढंग से कवर किया जाए या कुछ जरूरी बातों का ध्यान न रखें तो इससे एसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप अपने एसी को लंबे टाइम के लिए कवर कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इससे आपके AC की लाइफ बढ़ेगी और ये अगले सीजन भी टनाटन चलेगा...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सही मटेरियल का कवर लगाएं एसी के लिए हमेशा ऐसा कवर सेलेक्ट करें जो वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हो। बाजार में आजकल कई तरह के कवर आने लगे हैं, लेकिन सभी आपकी मशीन के लिए सही नहीं हैं। अगर प्लास्टिक कवर की बात करें तो ये देखने में अच्छा लग सकते है, लेकिन ये अंदर नमी को फंसा सकते है, जिससे फफूंद या बाद में AC से बदबू भी आ सकती है। AC के लिए नॉन-वोवन या लेदराइट मटेरियल का कवर बेस्ट होता है।

सफाई के बाद लगाएं कवर कुछ लोग तो सीधे एसी को बंद कर उसके ऊपर कवर लगा देते हैं, जो AC को नुकसान पहुंचा सकता है। सीजन खत्म होने पर कवर लगाने से पहले एसी के फिल्टर, फैन और आउटडोर यूनिट को अच्छे से सफा जरूर करें। अगर AC के अंदर धूल या नमी रह गई तो यह लंबे टाइम में AC को नुकसान पहुंचा सकता है।

इनडोर और आउटडोर यूनिट भी करें कवर बहुत से लोग आज भी सिर्फ अंदर वाली यूनिट को ही कवर कर देते हैं, जबकि आउटडोर यूनिट भी उतनी ही इम्पोर्टेन्ट है। आउटडोर यूनिट पर धूल, बारिश या कीड़े-मकोड़ों का असर पड़ सकता है। इसलिए दोनों यूनिट्स को अच्छे कवर से ढकें।

कवर को बहुत टाइट न बांधें AC को बहुत से लोग कवर करते टाइम इसे पूरी तरह कस देते हैं ताकि धूल मिट्टी अंदर न चली जाए, लेकिन यह गलती है। ज्यादा टाइट कवर से एयर फ्लो रुक सकता है, जिससे अंदर नमी जमा हो सकती है। इसलिए कवर को हल्का ढीला रखना जरूरी है।