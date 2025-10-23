Language
    OnePlus का 7,800mAh बैटरी वाला जबरदस्त 5G फोन, 120W फास्ट चार्जिंग और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    वनप्लस अगले हफ्ते 7,800mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इस डिवाइस में 165Hz AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होगा। यह फोन ब्लैक, फ्लैश व्हाइट और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा, जिसकी अनुमानित कीमत ₹40,000 है। यह 27 अक्टूबर को लॉन्च होगा।

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस अगले हफ्ते एक शानदार 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने हैंडसेट के कुछ स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा पहले ही कर दी है। यह कन्फर्म हो चुकी है कि डिवाइस में 165Hz का AMOLED डिस्प्ले होगा, जो स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंस देगा। बायोमेट्रिक के लिए फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। इसके अलावा, इस वनप्लस डिवाइस में 7800mAh की पावरफुल बैटरी भी मिलेगी, जो इसे एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बना देगी। आइए जानते हैं इस फोन के अन्य खास फीचर्स...

    OnePlus Ace 6 के स्पेसिफिकेशन्स

    वनप्लस ने इस शानदार डिवाइस को अल्ट्रा-परफॉर्मेंस फ्लैगशिप डिवाइस बताया है और चीनी माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट वीबो पर एक पोस्ट के जरिए इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है। कंपनी ने बताया है कि डिवाइस में 165Hz तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट होगा, जिसकी बदौलत यह फोन 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz और 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। हालांकि, यह एक फ्लैट AMOLED स्क्रीन होगी जिसमें आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा।

    7,800mAh की बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

    वनप्लस के इस डिवाइस में आपको मैटेलिक फ्लेम देखने को मिलेगा। वहीं धूल और पानी से सुरक्षा के लिए इस फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिलेगी। इसके अलावा हैंडसेट में 7,800mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी, जो इसे सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन बन देगी। इतना ही नहीं, बड़ी बैटरी होने के साथ-साथ फोन में 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। हालांकि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

    कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

    कंपनी ने पहले ही फोन के कुछ कलर वेरिएंट भी टीज किए हैं, जिससे पता चला था कि यह डिवाइस तीन कलर में आएगा: ब्लैक, फ्लैश व्हाइट और सिल्वर। फोन का वजन 213 ग्राम होगा। लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि यह डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिलेगा, जो मौजूदा फ्लैगशिप वनप्लस 13 में भी मिलता है। फोन की कीमत लगभग ₹40,000 होने की उम्मीद है। फोन 27 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे IST पर लॉन्च होगा।

