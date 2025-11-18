क्या है Cloudflare, जिसके आउटेज की वजह से X समेत कई बड़ी वेबसाइट्स हुईं डाउन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Cloudflare, जो आम तौर पर चुपचाप बैकग्राउंड में इंटरनेट को स्मूद चलाने का काम करता है, मंगलवार को एक बड़े आउटेज के बाद सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वेबसाइट्स का एक्सेस ब्लॉक हो गया।

क्लाउडफ्लेयर आउटेज से दुनिया भर की बड़ी वेबसाइटें डाउन हो गईं Independent की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कंपनी एक बड़े वेब-इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें Amazon Web Services जैसी सर्विस भी शामिल हैं। ये वेबसाइट्स को यूजर्स तक पेजेज पहुंचाने में मदद करती हैं। आमतौर पर इनका काम दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ गलत होता है, उनकी अनुपस्थिति तुरंत दिखने लगती है।

क्या X डाउन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को यही हुआ, X (पहले Twitter) सहित कई वेबसाइट्स पर जाने वाले यूजर्स ने पाया कि पेज लोड नहीं हो रहे हैं। इसके बजाय उन्हें Cloudflare की ओर से एक मैसेज दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा था कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और 'कुछ मिनट बाद फिर कोशिश करें'।

दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक रिपोर्ट में कहा गया कि, Cloudflare खुद को 'दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक' बताता है, जो लाखों इंटरनेट प्रॉपर्टीज को पावर देता है। इसके टूल्स बिजनेस, नॉनप्रॉफिट्स, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन प्रेजेंस वाले किसी भी लोगों की वेबसाइट्स और ऐप्स को फास्ट और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं।

Independent के मुताबिक, कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, लेकिन इसका सबसे अहम रोल है वेबसाइट्स को ऑनलाइन रखना जब उन पर भारी ट्रैफिक आता है। ये ट्रैफिक असली विजिटर की भीड़ से भी आ सकता है या फिर ऐसे अटैक्स से, जो किसी वेबसाइट को ओवरलोड कर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं।

एक सामान्य इंटरनेट सेटअप में, कंप्यूटर वेबसाइट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर डेटा डिलीवर करता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही समय में वही साइट ओपन करें, तो सर्वर स्लो हो सकता है या पूरी तरह क्रैश हो सकता है।

Cloudflare इस समस्या को यूजर्स और ओरिजनल सर्वर के बीच अपने सिस्टम लगाकर हल करता है और अपने बड़े, रेज़िलिएंट डेटा सेंटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स को फास्ट और स्टेबल रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी ने वेबसाइट्स को कैसे प्रभावित किया? कमजोरी ये है कि जब Cloudflare को दिक्कत आती है, तो ये एक ही बार में अनगिनत वेबसाइट्स को डाउन कर सकता है। क्योंकि, इसकी सर्विसेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती हैं, आउटेज कई अलग-अलग वेबसाइट्स को एक साथ प्रभावित कर सकती है।