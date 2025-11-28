OpenAI से डेटा चोरी, सभी ChatGPT यूजर्स को मिला अलर्ट, जानें कौन-कौन हुआ प्रभावित?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT अपने यूजर्स को OpenAI से हुए डेटा ब्रीच के बारे में अलर्ट भेज रहा है। कुछ यूजर्स को ओपनएआई का यह नोटिफिकेशन खतरनाक लग रहा है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि इस डेटा ब्रीच के चलते कुछ ही यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है। इसके साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि अधिकतर यूजर्स को इससे कोई खतरा नहीं है। ओपनएआई ने बताया कि यह घटना Mixpanel में ब्रीच के चलते हुए। यह थर्ड पार्टी एनालिटिक्स प्रोवाइडर है जिसका इस्तेमाल OpenAI अपने API डैशबोर्ड पर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए करता है। ऐसे में ChatGPT यूजर्स इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं।

OpenAI ने अपनी वेबसाइट पर डेटा ब्रीच को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि वह ट्रांसपेरेंसी के लिए हर सब्सक्राइबर को नोटिफाई कर रही है। इस डेटा ब्रीच में कुछ ही यूजर्स को डेटा एक्सपोज हुआ है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस ब्रीच में OpenAI के अपने सिस्टम शामिल नहीं थे और इससे चैट हिस्ट्री, पासवर्ड, API की, पेमेंट डिटेल्स, या दूसरी किसी भी तरह की सेंसिटिव पर्सनल जानकारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है।

कौन-से यूजर्स हुए हैं प्रभावित ओपनएआई ने बताया कि इसका असर सिर्फ उन यूजर्स पर पड़ा है जो API अकाउंट मेंटेन करते हैं और platform.openai.com का इस्तेमाल करते हैं। OpenAI के मुताबिक, Mixpanel के एक्सपोर्ट किए गए लॉग में कुछ प्रोफाइल लेवल का डेटा शामिल हो सकता है। इसमें API अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड नाम, लिंक्ड ईमेल एड्रेस, ब्राउजर डेटा के आधार पर लोकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर की जानकारी, रेफर करने वाली वेबसाइट, और इंटरनल यूजर या ऑर्गनाइजेशन ID शामिल हो सकती हैं।

कंपनी का कहना है कि उसने पहले ही फिलहाल सभी प्रोडक्शन सिस्टम से मिक्सपैनल हटा दिया है। इसके साथ ही ब्रीच का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही वे ऑर्गनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटर से सीधे संपर्क भी कर रहे हैं। इससे कंपनी को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी टीम का कोई अकाउंट प्रभावित कैटेगरी में है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple उन कंपनियों में से एक थी जिनके स्टाफ API इस्तेमाल के जरिए एक्सपोज हुए होंगे। इस मामले में OpenAI ने का कहना है कि किसी भी फर्म का कोई कस्टमर डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है।