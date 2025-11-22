Language
    ChatGPT में कैसे इस्तेमाल करें ग्रुप चैट फीचर, मिलेंगे कई फीचर्स और कंट्रोल

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    OpenAI ने ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर लॉन्च किया है, जिससे 20 यूजर्स एक साथ चैट कर सकते हैं। इस फीचर का उपयोग करने के लिए, 'People' आइकन पर टैप करके ग्रुप चैट शुरू करें और लिंक शेयर करें। ChatGPT को टैग करने पर यह प्रतिक्रिया देगा और इमोजी के साथ रिएक्ट करेगा। कंपनी के अनुसार, ग्रुप चैट में यूजर की निजी चैट हिस्ट्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन फ्री यूजर्स के लिए ChatGPT के रिप्लाई सीमित हो सकते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई प्लेटफॉर्म ChatGPT में ग्रुप चैट फीचरपेश किया है। इस चैट में 20 यूजर्स एक साथ AI चैटबॉट में चैटिंग कर सकते हैं।इस फीचर को सभी फ्री, गो, प्लस और प्लस यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैटजीपीटी के इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बॉय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

    ChatGPT में कैसे शुरू करें चैटिंग

    स्टेप 1 - सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में ChatGPT ओपन करना है। इसके बाद आपको सबसे दाईं ओर 'People' आइकन पर टैप करना है।

    स्टेप 2 - अब पॉप-अप स्क्रीन में आपको 'Start group chat' बटन पर टैप करना है।

    स्टेप 3 - अब आपको ग्रुप चैट का लिंक मिलेगा। इस लिंक को उन लोगों के साथ शेयर कर दें, जिन्हें आप चैट ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं।

    ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर

    ChatGPT के ग्रुप चैट फीचर में 20 लोग मिलकर एआई चैटबॉट में चैटिंग कर सकते हैं। इस चैट स्क्रीन में चैटजीपीटी तभी रिस्पॉन्स करेगा, जब उसे टैग किया जाएगा। इस ग्रुप चैट में ChatGPT इमोजी के साथ रिएक्ट भी करेगा। इसके साथ ही यूजर्स एआई बॉट के जरिए इमेज भी तैयार करवा पाएंगे।

    Group चैट यूजर के पर्सनल कन्वर्जेशन से अलग रहेगी। कंपनी का कहना है कि ग्रुप में चैट में वह यूजर के निजी चैट हिस्ट्री और निर्देशों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यूजर्स ग्रुप चैट में बॉट को अलग से निर्देश दे सकते हैं।

    ग्रुप चैट को कंट्रोल करने के लिए चैट स्क्रीन के लेफ्ट में न्यू ग्रुप चैट का ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा। इनमें आपको ग्रुप के मैंबर्स, ग्रुप नेम, चैट लिंक और ग्रुप चैट को डिलीट करने का फीचर मिलेगा। ग्रुप चैट में यूजर्स कितनी भी संख्या में मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि, फ्री यूजर्स के लिए ChatGPT के रिप्लाई की संख्या निर्धारित रहेगी।

