ChatGPT में कैसे इस्तेमाल करें ग्रुप चैट फीचर, मिलेंगे कई फीचर्स और कंट्रोल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई प्लेटफॉर्म ChatGPT में ग्रुप चैट फीचरपेश किया है। इस चैट में 20 यूजर्स एक साथ AI चैटबॉट में चैटिंग कर सकते हैं।इस फीचर को सभी फ्री, गो, प्लस और प्लस यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैटजीपीटी के इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बॉय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

ChatGPT में कैसे शुरू करें चैटिंग स्टेप 1 - सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में ChatGPT ओपन करना है। इसके बाद आपको सबसे दाईं ओर 'People' आइकन पर टैप करना है। स्टेप 2 - अब पॉप-अप स्क्रीन में आपको 'Start group chat' बटन पर टैप करना है। स्टेप 3 - अब आपको ग्रुप चैट का लिंक मिलेगा। इस लिंक को उन लोगों के साथ शेयर कर दें, जिन्हें आप चैट ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर ChatGPT के ग्रुप चैट फीचर में 20 लोग मिलकर एआई चैटबॉट में चैटिंग कर सकते हैं। इस चैट स्क्रीन में चैटजीपीटी तभी रिस्पॉन्स करेगा, जब उसे टैग किया जाएगा। इस ग्रुप चैट में ChatGPT इमोजी के साथ रिएक्ट भी करेगा। इसके साथ ही यूजर्स एआई बॉट के जरिए इमेज भी तैयार करवा पाएंगे।

Group चैट यूजर के पर्सनल कन्वर्जेशन से अलग रहेगी। कंपनी का कहना है कि ग्रुप में चैट में वह यूजर के निजी चैट हिस्ट्री और निर्देशों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यूजर्स ग्रुप चैट में बॉट को अलग से निर्देश दे सकते हैं।