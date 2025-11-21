Language
    ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर अब सभी यूजर्स के लिए हुआ जारी, बॉट की मदद लेते हुए एक साथ हो सकेगी बातचीत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    OpenAI ने ChatGPT में नया Group Chats फीचर अब ग्लोबली रोलआउट कर दिया है। इसे पहले 14 नवंबर को लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ जापान, न्यूज़ीलैंड, साउथ कोरिया और ताइवान में उपलब्ध था। अब हर लॉग-इन यजर इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Group Chats के जरिए कई लोग एक साथ ChatGPT की मदद लेते हुए बातचीत और कोलैबोरेशन कर सकते हैं।

    ChatGPT का Group Chats अब दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने गुरुवार को घोषणा की कि अब ChatGPT में Group Chats फीचर ग्लोबली रोलआउट किया जा रहा है। मल्टी-यूजर कोलैबोरेशन स्पेस को पहली बार 14 नवंबर को लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत में ये फीचर सिर्फ जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ताइवान में उपलब्ध था। ये फीचर यूज़र्स को ChatGPT में ग्रुप चैट बनाने और जरूरत पड़ने पर AI चैटबॉट की मदद लेने की सुविधा देता है। कंपनी ने घोषणा करते समय कहा कि फीचर का पायलट सफल रहा।

    ChatGPT में ग्रुप चैट फीचर अब सब के लिए उपलब्ध

    X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में, AI दिग्गज ने Group Chats के ग्लोबल रोलआउट की घोषणा की। ये ChatGPT Free, Go, Plus और Pro प्लान्स के सभी लॉग-इन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। हम भी इस फीचर को एक्सेस और टेस्ट कर पाए। Group Chat बनाने के लिए, यूजर्स इंटरफेस के टॉप-राइट में मौजूद आइकन पर टैप कर सकते हैं। एक बार ग्रुप बन जाने पर, ChatGPT अपने आप एक URL जेनरेट कर देगा, जिसे यूजर्स दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं।

    ग्रुप में शामिल होने के बाद, व्यक्ति दूसरे पार्टिसिपेंट्स को टेक्स्ट कर सकते हैं या ChatGPT को टैग करके उसकी मदद ले सकते हैं। ChatGPT ग्रुप में भेजे गए कॉन्टेक्स्टुअल मैसेज भी समझ लेता है और अपने आप रिप्लाई कर सकता है। Group Chats में मैसेज पर रिएक्ट करने और किसी खास मैसेज को रिप्लाई करने जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। एक बार ग्रुप बन जाने के बाद, ये साइड पैनल में एक नए सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। इसके बगल में मौजूद तीन डॉट्स पर टैप करके, यूजर ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं।

    ChatGPT यूजर्स चैटबॉट के साथ पहले से चल रही बातचीत से ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो AI बातचीत की एक कॉपी बनाता है और उसे एक ग्रुप में बदल देता है, ताकि यूजर अलग से भी वन-ऑन-वन बातचीत जारी रख सके।

    ChatGPT के बिहेवियर को प्रतिभागी कस्टम इंस्ट्रक्शन्स सेट करके और भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन्स सिर्फ उसी ग्रुप चैट पर लागू होते हैं और कहीं नहीं। खास बात ये है कि ग्रुप चैट का क्रिएटर पार्टिसिपेंट्स को जोड़ या हटा सकता है, जबकि ग्रुप मेंबर्स चैट का नाम बदल सकते हैं और नोटिफिकेशन्स को म्यूट कर सकते हैं।

