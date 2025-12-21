Starlink भारत में कब होगा लॉन्च, क्या होगी सैटेलाइट इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड और कितना करना पड़ेगा खर्च?
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink जल्द भारत में अपनी सर्विस शुरू करेगा। कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट को लाइव हो गई थी। स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट लाइव होने के बाद इंटरनेट सर्विस शुरू होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, कंपनी ने बाद में बताया कि मंथली कीमत किसी ग्लिच की वजह से दिखी थी। फिलहाल कंपनी ने मंथली कीमत के बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है। कंपनी का दावा है कि वह अनलिमिटेड डेटा, 99.9 प्रतिशत अपटाइम, सिंपल इंस्टॉलेशन और ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑफर करेगा।
Starlink की भारत में कीमत क्या होगी?
स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट में किसी ग्लिच की वजह से गलत कीमत रिवील हो गई थी। कंपनी का रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 8600 रुपये प्रतिमाह और हार्डवेयर किट 34000 रुपये है। हालांकि, कंपनी ने तुरंत ही साफ कर दिया था कि कीमत सही नहीं हैं। और इंडिया वेबसाइट ऑफिशियली लाइव नहीं हुई है। वेबसाइट की टेस्टिंग चल रही है।
स्टारलिंक के ग्लोबल प्राइसिंग की बात करें तो अमेरिका में रेजिडेंशियल प्लान की कीमत करीब 8600 रुपये और लाइट प्लान की कीमत करीब 7,200 रुपये है। वहीं दुबई में रेजिडेंशियल प्लान की कीमत करीब 7,300 रुपये है। एशिया के देशों की बात करें तो भूटान में स्टारलिंक के शुरुआती प्लान की कीमत करीब 4,210 रुपये और बांग्लादेश में करीब 3,100 रुपये है।
ऐसे में संभव है कि भारत में स्टारलिंक की कीमत 3500 रुपये तक हो सकती है। स्टारलिंक के हार्डवेयर किट की बात करें तो इसे भारत में 30 हजार रुपये से 35 हजार रुपये की कीमत में पेश किया जा सकता है।
भारत में कब शुरू होगी सर्विस?
स्टारलिंक को भारत में अपनी सर्विस शुरू करने को लेकर सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी हैं। कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की टेस्टिंग भी शुरू कर चुकी है। अब कंपनी जल्द ही भारत में अपने इंटरनेट सर्विस लाइव कर सकती है।
Starlink इंटरनेट की खूबियां
Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। कंपनी कहना है कि इसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है, जहां मोबाइल सिग्नल या ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच सकते हैं। कंपनी के इंटरनेट प्लान की बात करें तो ग्राहकों को 45 से 280 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है। इसके साथ ही अपलोडिंग स्पीड 10 से 30 Mbps होती है। इसके साथ ही इसकी लेटेंसी 25 से 60 ms है। वहीं रिमोट एरिया जैसे समुद्र, आइलैंड, अलास्का में यह करीब 100 ms तक है।
