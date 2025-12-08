Starlink India Price vs Global: अमेरिका, दुबई, भूटान और बांग्लादेश में कितने का है स्टारलिंक का प्लान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink भारत में जल्द शुरू होने वाली है। भारत में सर्विस शुरू होने से पहले कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट लाइव कर दी है। इंडिया वेबसाइट शुरू होने के बाद कंपनी के इंटरनेट प्लान, हार्डवेयर किट की कीमत और इसके फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। भारत में स्टारलिंक के लिए ग्राहकों को हर महीने 8,600 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही हार्डवेयर किट के लिए ग्राहकों को 34,000 रुपये देने होंगे। स्टारलिंक का कहना है कि वह एक महीने का ट्रायल दे रहा है। ट्रायल में संतुष्ट न होने वाले ग्राहकों को फुल रिफंड दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने भारत में बिजनेस प्लान का एलान नहीं किया है।