Starlink India Price vs Global: अमेरिका, दुबई, भूटान और बांग्लादेश में कितने का है स्टारलिंक का प्लान
एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink भारत में जल्द शुरू होने वाली है। कंपनी ने इंडिया वेबसाइट लाइव कर दी है, जिसके अनुसार ग्राहकों को हर महीने ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink भारत में जल्द शुरू होने वाली है। भारत में सर्विस शुरू होने से पहले कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट लाइव कर दी है। इंडिया वेबसाइट शुरू होने के बाद कंपनी के इंटरनेट प्लान, हार्डवेयर किट की कीमत और इसके फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। भारत में स्टारलिंक के लिए ग्राहकों को हर महीने 8,600 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही हार्डवेयर किट के लिए ग्राहकों को 34,000 रुपये देने होंगे। स्टारलिंक का कहना है कि वह एक महीने का ट्रायल दे रहा है। ट्रायल में संतुष्ट न होने वाले ग्राहकों को फुल रिफंड दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने भारत में बिजनेस प्लान का एलान नहीं किया है।
Starlink के ग्लोबल प्लान
- Starlink के रेजिडेंशियल प्लान की बात करें तो भारत में इसकी कीमत 8600 रुपये प्रतिमाह है। अमेरिका में रेजिडेंशियल लाइट प्लान की कीमत $80 प्रति माह (करीब 7,200 रुपये) और स्टैंडर्ड प्लान की कीमत $120 प्रतिमाह (करीब 10,800 रुपये) है।
- दुबई में रेजिडेंशियल प्लान की कीमत AED 300 प्रतिमाह (करीब 7,300 रुपये) है। दुबई में हार्डवेयर किट की कीमत AED 1,500 (करीब 36,800 रुपये) है।
- स्टारलिंक भूटान में BTN 4,200 प्रतिमाह (करीब 4,210 रुपये) में सर्विस ऑफर करता है। इसके हार्डवेयर की कीमत BTN 33,000 (करीब 33,100 रुपये) है।
- बांग्लादेश में Residential Light प्लान की कीमत BDT 4,200 (करीब 3,100 रुपये) प्रतिमाह है। स्टेंडर्ड प्लान की कीमत BDT 6,000 (करीब 4,400 रुपये) है। बांग्लादेश में हार्डवेयर किट की कीमत BDT 39,600 (करीब 29,000 रुपये) है।
क्यों खास है स्टारलिंक?
Starlink का कहना है कि उसका सिस्टम विषम से विषम परिस्थितियों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है धूप, बरसात हो या आंधी स्टारलिंक हर स्थिति में हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह ऐसी जगहों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफर करता है, जहां मोबाइल के सिग्नल उपलब्ध नहीं हैं।
स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए सभी जरूरी सरकारी मंजूरी मिल चुकी हैं। इसके साथ ही कंपनी भारत में ट्रायल भी शुरू कर चुका है। उम्मीद है कि भारत में जल्द ही स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस शुरू हो सकती है।
