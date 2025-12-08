Language
    Starlink India की वेबसाइट लाइव: टैरिफ प्लान का एलान, अनलिमिटेड डेटा के साथ एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    स्टारलिंक इंडिया ने अपने टैरिफ प्लान का एलान कर दिया है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा के साथ एक महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। यह ऑफर ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink की जल्द भारत में अपनी सेवाएं शुरू करेगा। एलन मस्क की सैटेलाइट सर्विस की इंडिया वेबसाइट लाइव हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में अपने इंटरनेट प्लान भी लाइव कर दिए हैं। स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में घरेलू प्लान की कीमत 8600 रुपये प्रतिमाह होगी। इसके साथ ही कंपनी नए कनेक्शन पर एक महीने का फ्री ट्रायल भी ऑफर करेगी। ट्रायल के दौरान अगर ग्राहक स्टारलिंक की सर्विस से संतुष्ट नहीं होते हैं तो कंपनी यूजर्स को पूरा रिफंड करेगी।

    स्टारलिंक का दावा है कि उनकी कंपनी भारत के ऐसे इलाकों में भी हाई स्पीड डेटा ऑफर करेगी, जहां अभी मोबाइल या ब्रॉडबैंड से इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। यहां हम आपको स्टारलिंक इंडिया के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    स्टारलिंक की भारत में क्या कीमत होगी?

    स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट में इंटरनेट सर्विस को लगाने और मंथली कीमत के बारे में जानकारी लाइव हो गई है। इस इंटरनेट सर्विस के लिए ग्राहकों को हार्डवेयर किट इंस्टॉल करवाना होगा। इसकी कीमत 36 हजार रुपये है। इसके साथ ही इंटरनेट प्लान की बात करें तो ग्राहकों को हर महीने 8600 रुपये देने होंगे।

    Starlink India

    हर महीने कितना डेटा मिलेगा?

    स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, 8600 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाएगा इसके साथ ही हर कनेक्शन पर ग्राहकों को एक महीने का ट्रायल मिलेगा। इस ट्रायल के दौरान अगर कोई ग्राहक स्टारलिंक की सेवा से संतुष्ट नहीं होता है उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

    आंधी-तूफान और बारिश में भी मिलेगी कनेक्टिविटी

    स्टारलिंक का दावा है कि उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आंधी-तूफान के दौरान भी मिलेगी। उसका कहना है कि इस सिस्टम को विषम परिस्थितियों के दौरान काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 99.9 प्रतिशत समय चालू रहता है। स्टारलिंक कैसे भी मौसम में बिना रुके काम करने में सक्षम है। स्टारलिंक को कनेक्ट करने के लिए यूजर्स को इसे पावर सोर्स से प्ल करना होगा और कनेक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा।

    जल्द शुरू होगी सर्विस

    स्‍टारलिंक को भारत में अपनी इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए सभी जरूरी सरकारी मंजूरी मिल चुकी हैं। इसके साथ ही कंपनी ट्रायल भी कर चुकी है। स्टारलिंक भारत में प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। जियो और एयरटेल भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

