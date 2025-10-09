Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ यूजर्स को मिल रहा है WhatsApp का नया लिक्विड ग्लास डिजाइन अपडेट: रिपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    WhatsApp ने iOS यूजर्स के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है जिसमें Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज वाला फ्रेश इंटरफेस शामिल है। ये अपडेट iOS 26 के विज़ुअल स्टाइल से मेल खाता है और इसमें स्मूद ऐनिमेशन, सेमी-ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स और नया फ्लोटिंग टैब बार शामिल है। कंपनी इसे फिलहाल सीमित यूजर्स के लिए टेस्टिंग के तौर पर जारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    WhatsApp ने iOS यूजर्स के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू किया है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iOS के लिए WhatsApp को एक नया लुक मिल रहा है, ठीक उसी समय जब कंपनी ने Live Photos और ऑन-डिवाइस मैसेज ट्रांसलेशन का सपोर्ट रोलआउट किया है। यूजर्स ने WhatsApp के लेटेस्ट वर्जन में एक नया रिफ्रेश्ड इंटरफेस स्पॉट किया है, जो Apple द्वारा iOS 26 अपडेट के साथ पेश की गई नई Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज के साथ मेल खाता है। नए डिजाइन के रोलआउट के बाद, यूजर्स को सेमी-ट्रांसलूसेंट UI एलिमेंट्स, स्मूदर ऐनिमेशन और एक रीडिजाइन टैब बार दिखाई देगा जो iOS 26 की विज़ुअल लैंग्वेज को हाइलाइट करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp अब iOS पर चैट लिस्ट के ऊपर फ्लोटिंग टैब बार दिखा रहा है

    WhatsApp ने App Store के जरिए iOS के लिए एक नया अपडेट जारी किया है और वर्जन 25.28.75 के चेंजलॉग पहले के कुछ रिलीज की तरह ही हैं, जिनमें Live Photos का सपोर्ट और टेक्स्ट मैसेज के लिए ऑन-डिवाइस ट्रांसलेशन जोड़ा गया था। हालांकि, फीचर ट्रैकर WABetaInfo का कहना है कि लेटेस्ट अपडेट कुछ iOS यूजर्स के लिए नया Liquid Glass UI लेकर आया है।

    रीडिजाइन किए गए इंटरफेस के स्क्रीनशॉट हमें नए सेमी-ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स, स्मूद ऐनिमेशन और कुछ यूज़र्स के लिए एक फ्लूइड, लेयर्ड लुक की झलक देते हैं। हम एक रीडिजाइन टैब बार को भी देख सकते हैं जो मेन कंटेंट के ऊपर फ्लोट करता है।

    Whatsapp liquid glass design_Wabetainfo

    फीचर ट्रैकर का कहना है कि ये नए विज़ुअल एलिमेंट्स लाइट और डार्क दोनों थीम्स के साथ कंपैटिबल हैं और WhatsApp अपने आप ट्रांसपेरेंसी और बैकग्राउंड इफेक्ट्स को चुने गए मोड के हिसाब से एडजस्ट करता है। अपडेट में iOS 26 के साथ पेश किया गया नया कीबोर्ड डिजाइन भी शामिल है।

    Apple की नई Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज वाला WhatsApp for iOS 26 फिलहाल सीमित यूजर्स, जिनमें बीटा टेस्टर शामिल हैं, के लिए रोलआउट हो रहा है। कंपनी संभवतः इसे फेज में रिलीज करेगी ताकि परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और फीडबैक इकट्ठा करने के बाद इसे वाइडर रिलीज दिया जा सके।

    पिछले कुछ हफ्तों में Meta ने WhatsApp में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब यूजर्स को Live Photos (iOS) और Motion Photos (Android) शेयर करने की इजाजत देता है। इसमें चैट कस्टमाइजेशन के लिए नए चैट थीम्स, नए स्टिकर पैक्स और Meta AI वाले वीडियो कॉल बैकग्राउंड्स भी शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp एक नए Status Questions फीचर पर भी काम कर रहा है। ये फीचर फिलहाल सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए WhatsApp बीटा फॉर एंड्रॉयड 2.25.29.12 वर्जन में उपलब्ध है।

    यह भी पढ़ें: ये है 'देश का पहला हाइब्रिड फोन', कीमत 3,999 रुपये; 3.2-इंच का है टचस्क्रीन डिस्प्ले