स्पैम की दिक्कत होगी दूर, अब मैसेज की मंथली लिमिट तय करेगा WhatsApp

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्पैम और अनवांटेड मैसेजों को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक बड़े बदलाव की योजना बना रहा है। ये ऐप एक नए नियम की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके मुताबिक यूजर्स और व्यवसायों द्वारा उन लोगों को भेजे जाने वाले मैसेजेस की मासिक संख्या को सीमित किया जाएगा जो उनके कान्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं और इन मैसेजों का जवाब नहीं देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस इनिशिएटवि का उद्देश्य यूजर्स को एक व्यवस्थित इनबॉक्स ऑफर करना है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में वॉट्सऐप एक साधारण चैट ऐप से एक बड़े प्लेटफार्म में डेवलप हुआ है जिसमें कम्युनिटी, बिजनेस अकाउंट्स और कस्टमर सर्विस चैनल शामिल हैं। लेकिन, इस ग्रोथ के साथ-साथ अनवांटेड मैसेजेस और प्रमोशन मैसेज की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई यूजर्स को असुविधा होती है।

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वॉट्सऐप अब उन लोगों को भेजे जाने वाले मैसेजेस की मंथली लिमिट का टेस्टिंग कर रहा है जो इनका जवाब नहीं देते। बिना कान्टैक्ट लिस्ट वाले व्यक्ति को भेजा गया हर मैसेज इस लिमिट में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को तीन मैसेज भेजता है जो जवाब नहीं देता, तो उस महीने के लिए उसके द्वारा भेजे गए तीन अलाउड मैसेजेस का इस्तेमाल हो जाएगा।

दोस्तों, परिवार से चैट करने वाले यूजर्स पर नहीं पड़ेगा कोई असर फिलहाल वॉट्सऐप ने मैसेजों की सटीक सीमा के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। कंपनी ने कहा है कि वह अभी भी विभिन्न सीमाओं के साथ प्रयोग कर रही है। इस मैसेजेस की मंथली लिमिट के करीब पहुंचने पर यूजर्स को संभवत: एक चेतावनी मिलेगी। तय सीमा तक पहुंचने के बाद उन्हें नए कान्टैक्ट्स को मैसेज भेजने से अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

हालांकि, वॉट्सऐप ने कहा कि आमतौर पर दोस्तों और परिवार के साथ चैट करने वाले नियमित यूजर्स पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नया फीचर स्पैम को कम करने के लिए वॉट्सऐप के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, खासकर भारत में जहां ऐप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं।

पिछले एक साल में वॉट्सऐप ने कई एंटी-स्पैम टूल पेश किए हैं, जिनमें मार्केटिंग मैसेजों पर प्रतिबंध, व्यावसायिक चैट के लिए सदस्यता समाप्त करने के ऑप्शन और ब्रॉडकास्टिंग मैसेज पर सीमाएं शामिल हैं। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने वाले व्यवसायों को अब बड़े पैमाने पर मैसेज भेजने के बजाय वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है।