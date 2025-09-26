WhatsApp पर यूजर्स को जल्द मिलेगा स्टेटस से जुड़ा ये काम का फीचर, कंपनी कर रही टेस्टिंग

WhatsApp अपने एंड्रॉयड ऐप पर एक नया प्राइवेसी फीचर टेस्ट कर रहा है। इस फीचर से यूजर्स को अपने स्टेटस पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। वे यह तय कर पाएंगे कि उनके स्टेटस को कौन रीशेयर कर सकता है। WABetaInfo के अनुसार यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर करेगा और उन्हें स्टेटस शेयरिंग को इनेबल करने का विकल्प देगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अपने एंड्रॉयड ऐप पर नया फीचर टेस्ट कर रहा है। यह एक प्राइवेसी फीचर है, जिससे उन्हें अपने स्टेटस पर पहले ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। वॉट्सऐप के अपडेट और अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट ने इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। मेटा की सोशल मीडिया ऐप पर इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि उनके शेयर किए स्टेटस को कौन रिशेयर कर सकता है। वॉट्सऐप पर अगर कोई यूजर किसी का स्टेटस शेयर करता है, तो ऑरिजनल ऑथर की जानकारी नहीं मिलेगी। इसकी जगह रिशेयर का आइकन देखने को मिलेगा।

स्टेटस अपडेट रि-शेयरिंग फीचर WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेटस रिशेयरिंग कंट्रोल वाले अपकमिंग फीचर को WhatsApp Beta ऐप Android वर्जन 2.25.27.5 में स्पॉट किया गया है। मेटा का वॉट्सऐप को मिलने वाला यह अपडेट यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर करता है। यह यूजर को शेयर किए गए स्टेटस पर और ज्यादा कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किया गया है।

वॉट्सऐप के अपकमिंग फीचर के स्क्रीनशॉट से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जल्द यूजर्स को स्टेटस शेयरिंग इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल यह फीचर WhatsApp Beta एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध है। हालांकि, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहेगा। यूजर्स को मैनुअली इसे ऑन करना होगा।

यह फीचर यूजर्स को उनके द्वारा शेयर किए स्टेटस पर ज्यादा कंट्रोल ऑफर करेगा। WABetaInfo के मुताबिक, पहले यूजर्स के पास सिर्फ इस बात का कंट्रोल था कि उनके स्टेटस को कौन देख सकता है। अब यूजर्स यह भी कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके स्टेटस को कौन शेयर कर सकता है। इसके साथ ही यूजर यह भी सलेक्ट कर पाएंगे कि कौन उनका स्टेटस शेयर कर सकता है।