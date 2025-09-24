WhatsApp पर आया जबरदस्त फीचर: बातचीत करना हुआ और भी आसान

व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिससे बातचीत करना और भी आसान हो गया है। अब मैसेज को आसानी से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अनजान लैंग्वेज में मैसेज मिलने पर उसे लॉन्ग-प्रेस करके ट्रांसलेट किया जा सकता है। एंड्रॉयड यूजर्स ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए फिर एक बार एक नया फीचर पेश किया है, जिसके जरिए अब ऐप पर बातचीत करना और भी आसान हो गया है। जी हां, अब चैट में आए मैसेज को आप आसानी से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी बिना रुकावट के एक-दूसरे से चैट कर सकेंगे। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

कैसे काम करता है नया फीचर? दरअसल नए अपडेट के बाद अगर आपको किसी अनजान लैंग्वेज में मैसेज मिलता है तो आपको बस उस मैसेज को लॉन्ग-प्रेस करना है जिसके बाद फिर आपको Translate पर टैप कर देना है। इसके बाद यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट किए गए मैसेज को सेव भी किया जा सकता है, ताकि बार-बार उसे दोबारा ट्रांसलेट न करना पड़े। यह फीचर न केवल पर्सनल चैट में बल्कि ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स में भी काम करेगा।

ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं ऑन इतना ही नहीं एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इसमें एक और खासियत है जिससे आप किसी पूरे चैट के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो होगा ये कि उस चैट में आने वाले सभी नए मैसेज भी अपने-आप सेलेक्ट की गई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएंगे।