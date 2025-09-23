Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp पर आ रहा एक और जबरदस्त फीचर, फालतू नोटिफिकेशन्स नहीं करेंगे परेशान!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:30 PM (IST)

    व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक और शानदार फीचर आने वाला है। अब ग्रुप चैट में एवरीवन मेंशन को म्यूट करने का विकल्प मिलेगा जिससे बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन्स से छुटकारा मिलेगा। यह सुविधा फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही रोल आउट हो सकती है। व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.25.27.1 में इस नए ऑप्शन को देखा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    WhatsApp पर आ रहा एक और जबरदस्त फीचर, फालतू नोटिफिकेशन्स नहीं करेंगे परेशान!

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp का इस्तेमाल आज भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंपनी भी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक के बाद एक नए-नए फीचर्स पेश कर रही है। वहीं, अब कंपनी जल्द ही एक और कमाल का फीचर लेकर आ रही है। Android ऐप के लिए जल्द ही ग्रुप चैट में क्या हो रहा है, इसे कंट्रोल करने के लिए और भी नए ऑप्शन मिलने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी जल्द ही यूजर्स को ग्रुप बातचीत में 'एवरीवन' के मेंशन को भी म्यूट करने की सुविधा देने जा रही है। इस फीचर के आने से आपको बार-बार ग्रुप नोटिफिकेशन से परेशानी नहीं होगी। हालांकि यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    जल्द हो सकता है रोल आउट

    WhatsApp फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि Android के लिए WhatsApp बीटा वर्जन 2.25.27.1 में इस नए ऑप्शन को देखा गया है जहां से यूजर्स सभी के मेंशन को म्यूट कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस फीचर को जल्द ही रोल आउट भी कर सकती है।

    नोटिफिकेशन सेटिंग्स में मिला नया ऑप्शन

    WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो Android के लिए WhatsApp पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स में म्यूट टॉगल के नीचे एक नया Mute @everyone ऑप्शन दिखा रहा है। हालांकि ये फीचर डिफ़ॉल्ट तौर पर तो बंद रहेगा और सिर्फ मैन्युअल ही इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है।

    रिमाइंडर फीचर भी किया पेश

    इससे पहले कंपनी ने हाल ही में करोड़ों iOS यूजर्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन रिमाइंडर फीचर भी रोल आउट किया है जिससे अब आप किसी भी जरूरी मैसेज पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जिससे आपका एक भी जरूरी मैसेज मिस नहीं होगा। खास बात यह है कि इस फीचर का यूज आप पर्सनल और ग्रुप दोनों तरह की चैट्स में कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- iPhone वालों के लिए WhatsApp लाया जबरदस्त फीचर, अब मिस नहीं होंगे जरूरी मैसेज!