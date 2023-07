WhatsApp यूजर्स के लिए अब वीडियो कॉल में भी अवतार का कर सकेंगे इस्तेमाल, जानें कब आएगा फीचर

WhatsApp के भारत में लाखों यूजर्स है जो अपने परिवार वालों और दोस्तों के मैसेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-अपडेट लाता रहता है। अभी पता चला है कि कंपनी वीडियो कॉल के लिए अवतार जोड़ रही है। अब देखना ये है कि कंपनी ये फीचर्स कब तक ला सकती है।

New avatar feature for video call bring by whatsapp, know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा ने इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर वीडियो कॉल के लिए अवतार कॉलिंग फीचर शुरू किया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंपनी वॉट्सऐप के लिए एनिमेटेड अवतार फीचर पर काम कर रही है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा मैसेजिंग वॉट्सऐप एक एनिमेटेड अवतार फीचर विकसित कर रहा है। हाल ही में, वॉट्सऐप ने आईओएस और एंड्रॉइड दोनों वर्जन पर अवतार के संबंध में दो नए अपडेट जारी करने की घोषणा की। मिलेंगे ये बदलाव पहले सुधार में फोटो लेकर आपके अवतार को कॉन्फिगर करने की क्षमता शामिल है, जिससे अवतार बनाने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा सुधार अवतारों का एक नया विस्तारित संग्रह है, जो ऑटोमेटिक से उन सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाता है, जो सीधे ऐप सेटिंग्स से अपना अवतार कॉन्फिगरेशन सेट करते हैं। वॉट्सऐप में वीडियो कॉल पर मिलेगा अवतार अब एंड्रॉइड के लिए लेटेस्ट वॉट्सऐप बीटा अपडेट से पता चला है कि मैसेजिंग ऐप अवतार पैक के एनिमेटेड वर्जन पर काम कर रहा है। WABetaInfo ने आगामी एनिमेटेड अवतार फीचर का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के मुताबिक, वॉट्सऐप ने हाल ही में अवतार पैक का एक एडवांस वर्जन पेश किया है, जिसमें एनिमेटेड अवतार शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्टिकर को जीवंतता और व्यक्तित्व से भरना है, जिससे यूजर अधिक अभिव्यंजक और गतिशील संचार अनुभव में संलग्न हो सकें। विंडोज यूजर्स को मिले ये फीचर वॉट्सऐप ने हाल ही में विंडोज यूजर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार टेक्स्ट आकार को कस्टमाइज करने में सक्षम बनाती है। इस अपडेट का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को कस्टमाइज करने की अनुमति देकर यूजर अनुभव को बढ़ाना है। इस सुविधा को एक्सेस के लिए, यूजर बस वॉट्सऐप ऐप सेटिंग में जाएं और इसे ' मेनू में ढूंढ सकते हैं। इस सुविधाजनक टेक्स्ट आकार बदलने की सुविधा के साथ, विंडोज यूजर्स के पास अब वॉट्सऐप एप्लिकेशन के भीतर टेक्स्ट आकार को एडजस्ट करने का एक आसान तरीका है।

Edited By: Ankita Pandey