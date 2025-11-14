WhatsApp कर रहा नए फीचर की टेस्टिंग, अब यूजरनेम से होगी अनजान कॉलर्स की पहचान!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अपने सर्च और कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए एक जरूरी अपडेट की तैयारी कर रहा है। नया बीटा बिल्ड ये दिखाता है कि यूजर्स अब फोन नंबर की जगह यूजरनेम्स से लोगों को खोज सकेंगे और कॉल कर सकेंगे। WaBetaInfo के मुताबिक, WhatsApp बीटा फॉर iOS 25.34.10.70 में एक फीचर है जो अब अनजान नंबर सर्च करने पर यूजरनेम दिखा रहा है।

पहले के बीटा अपडेट्स से कन्फर्म हुआ था कि WhatsApp ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां यूजर सिर्फ यूजरनेम टाइप करके सर्च रिजल्ट से ही वॉयस या वीडियो कॉल कर पाएंगे। Meta इस अपडेट के साथ प्राइवेसी और आसानी दोनों बढ़ाना चाहता है ताकि यूजर्स बिना फोन नंबर शेयर किए भी कनेक्ट कर सकें।

कैसे करता है काम? जब कोई यूजर सर्च बार में कोई अनजान नंबर डालता है, तो WhatsApp के लेटेस्ट बीटा में उस अकाउंट से जुड़ा यूजरनेम भी दिख जाता है। अगर मैच मिलता है, तो ऐप यूजरनेम और थोड़ी प्रोफाइल डिटेल- जैसे प्रोफाइल फोटो (अगर प्राइवेसी सेटिंग में दिख रही हो) शो करता है। फोन नंबर तब भी दिखेंगे जब उन्हें सीधे नंबर डालकर सर्च किया जाए, लेकिन यूजरनेम से सर्च करने पर नंबर हाइड रहेगा।

अभी जब यूजर्स WhatsApp पर किसी अनसेव्ड नंबर को सर्च करते हैं, तो सिर्फ नंबर और प्रोफाइल फोटो (अगर दिखे) नजर आता है। ऐप पुश नेम तब तक नहीं दिखाता जब तक आप उससे चैट न करें, जिस वजह से अनजान नंबर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नया यूजरनेम सिस्टम इसी दिक्कत को ठीक करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि यूजर्स को साफ पहचान मिले और नए मैसेज या कॉल को लेकर सही फैसला ले पाएं।