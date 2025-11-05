Apple Watch यूजर्स को मिली बड़ी सुविधा, अब बिना iPhone निकाले करें WhatsApp पर चैटिंग
एप्पल वॉच यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब आईफोन की जरूरत नहीं होगी, सीधे वॉच से चैट कर सकते हैं। इस ऐप में कॉल नोटिफिकेशन, फुल मैसेज व्यू, वॉइस मैसेज भेजने और इमोजी रिएक्शन जैसे कई फीचर्स हैं। मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे। यह ऐप एप्पल वॉच सीरीज 4 और उसके बाद के मॉडल्स पर काम करेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Apple की स्मार्टवॉच इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। WhatsApp ने आखिरकार Apple Watch के लिए अपना डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर दिया है। जी हां, इस नए ऐप से यूजर्स अब अपना iPhone निकाले बिना सीधे अपनी वॉच से चैट कर सकते हैं। यह नया ऐप सिर्फ नोटिफ़िकेशन देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स भी शामिल हैं जिनकी लंबे समय से बहुत ज्यादा डिमांड थी।
इसके अलावा, कंपनी ने कहा है कि पर्सनल मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, जिसका मतलब है कि बातचीत के बाहर कोई भी, यहां तक कि WhatsApp या Meta भी, आपकी बातचीत को सुन या पढ़ नहीं सकता। कंपनी का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और भविष्य में Apple Watch यूजर्स के लिए और भी नए फीचर्स रोल आउट किए जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि Apple Watch के लिए रिलीज किए गए इस WhatsApp ऐप में कौन-कौन से फीचर्स उपलब्ध हैं।
WhatsApp Apple Watch ऐप के फीचर्स
कॉल नोटिफिकेशन: अब आप Apple Watch पर ही देख पाएंगे कि कौन कॉल कर रहा है।
फुल मैसेज व्यू: इतना ही नहीं अब आप लंबे मैसेज भी पूरी तरह वॉच पर ही पढ़ सकेंगे।
वॉइस मैसेज: नए ऐप से आप अपनी कलाई से ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड और सेंड कर सकते हैं।
इमोजी रिएक्शन: मैसेज पर आप ऐप से ही जल्दी से इमोजी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं।
मीडिया सपोर्ट: वाच पर साफ इमेजेज और स्टिकर्स भी देख सकेंगे।
WhatsApp, now on Apple Watch 🤩 pic.twitter.com/CymJF1gPEU— WhatsApp (@WhatsApp) November 4, 2025
WhatsApp Apple Watch ऐप कौन से डिवाइस पर चलेगा?
कंपनी का कहना है कि ये नया ऐप Apple Watch Series 4 या उससे नए मॉडल पर चलेगा या watchOS 10 या उससे ऊपर के वर्जन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपकी Watch iPhone से कनेक्ट है और ऑटो डाउनलोड ऑन है, तो ऐप अपने-आप इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो आप इसे iPhone के Watch ऐप से मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- WhatsApp यूजर्स के होने वाले हैं मजे, नहीं देना पड़ेगा नंबर फिर भी हो जाएगी कॉल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।