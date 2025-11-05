Apple Watch यूजर्स को मिली बड़ी सुविधा, अब बिना iPhone निकाले करें WhatsApp पर चैटिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Apple की स्मार्टवॉच इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। WhatsApp ने आखिरकार Apple Watch के लिए अपना डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर दिया है। जी हां, इस नए ऐप से यूजर्स अब अपना iPhone निकाले बिना सीधे अपनी वॉच से चैट कर सकते हैं। यह नया ऐप सिर्फ नोटिफ़िकेशन देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स भी शामिल हैं जिनकी लंबे समय से बहुत ज्यादा डिमांड थी।

इसके अलावा, कंपनी ने कहा है कि पर्सनल मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, जिसका मतलब है कि बातचीत के बाहर कोई भी, यहां तक कि WhatsApp या Meta भी, आपकी बातचीत को सुन या पढ़ नहीं सकता। कंपनी का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और भविष्य में Apple Watch यूजर्स के लिए और भी नए फीचर्स रोल आउट किए जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि Apple Watch के लिए रिलीज किए गए इस WhatsApp ऐप में कौन-कौन से फीचर्स उपलब्ध हैं।