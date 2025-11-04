WhatsApp यूजर्स के होने वाले हैं मजे, नहीं देना पड़ेगा नंबर फिर भी हो जाएगी कॉल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp काफी टाइम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक नए-नए फीचर्स को ऐड कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ऐप के इंटरफेस में भी बदलाव किया था और अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही आईफोन पर तो WhatsApp में भी लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल सकता है। वहीं, कंपनी प्लेटफॉर्म के लिए काफी वक्त से यूजरनेम के लिए सपोर्ट भी ऐड करने की प्लानिंग कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालिया रिपोर्ट से ऐसे भी संकेत मिले हैं कि यूजर्स जल्द ही यूजरनेम सर्च करके भी किसी को कॉल भी कर सकेंगे। जी हां, जल्द ही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फोन नंबर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना नंबर के ही आप दूसरे यूजर को टेक्स्ट और कॉल कर सकेंगे। बता दें कि ये फंक्शनैलिटी पहले से ही Signal ऐप पर मिलती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

कैसे काम करेगा ये नया फीचर? दरअसल हाल ही में iOS और Android के लिए WhatsApp के बीटा रिलीज में फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने एक ऐसा कोड खोजा है जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को सर्च करने और कॉल करने के एक नए तरीके की जानकारी दे रहा है। जिसे देख कर ऐसा कहा जा रहा है कि WhatsApp जल्द ही यूजर्स को किसी व्यक्ति का यूजरनेम सर्च करके उसे कॉल करने की सुविधा देगा।

यानी बिना फोन नंबर के ही आप कॉल कर सकेंगे। हालांकि ये फंक्शनैलिटी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, जिसका मतलब है कि आप इसे अभी ट्राई नहीं कर पाएंगे, भले ही आप बीटा टेस्टर हों और आपके पास लेटेस्ट टेस्टिंग वर्शन ही क्यों न हो।